Открыта новая форма магнетизма, которая может стать "недостающим звеном" в достижении сверхпроводимости

Исследователи впервые получили убедительные доказательства существования третьего типа магнетизма, названного альтермагнетизмом. Открытие, опубликованное 11 декабря в журнале Nature, может значительно повлиять на разработку высокоскоростных магнитных запоминающих устройств, а также стать ключевым элементом в создании более эффективных сверхпроводящих материалов.

Альтермагнетизм, теоретически предсказан в 2022 году, сочетает в себе свойства обоих основных типов магнетизма, объясняет 24 Канал. В таких материалах соседние магнитные моменты также направлены в противоположные стороны, как в антиферромагнетиках, но при этом каждое отдельное звено имеет небольшой наклон. Это создает эффект, похожий на ферромагнетизм.

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Ученые выделяют два основных типа магнетизма:

Ферромагнетизм – когда все магнитные моменты атомов направлены в одну сторону (как стрелки компаса). Такой тип магнетизма широко используется в запоминающих устройствах.

– когда все магнитные моменты атомов направлены в одну сторону (как стрелки компаса). Такой тип магнетизма широко используется в запоминающих устройствах. Антиферромагнетизм – когда соседние магнитные моменты имеют противоположную ориентацию (подобно шахматной доске).

Электроны в электрическом токе могут ориентировать свой спин в соответствии с этими магнитными моментами, что позволяет использовать магнетизм для хранения и передачи информации.

Как альтермагнетики изменят технологии?

Альтермагнетики сочетают скорость и устойчивость антиферромагнитных материалов со свойством ферромагнетиков, известным как нарушение симметрии времени.

Благодаря этому исследователи смогли контролировать внутреннюю магнитную структуру альтермагнитного материала с помощью специального термического цикла. Это позволило создать так называемые вихревые текстуры, которые могут стать основой для новых носителей информации в сфере спинтроники.

Ученые провели эксперимент с использованием фотоэмиссионной электронной микроскопии, чтобы исследовать структуру и магнитные свойства теллурида марганца – материала, который ранее считали антиферромагнитным. Они применили различную поляризацию рентгеновского излучения, чтобы определить магнитные домены и направление магнитных моментов.

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Полученные результаты помогли создать первую в истории карту магнитных структур альтермагнитного материала. Исследователи считают, что, что это открытие может привести к разработке нового поколения памяти с более высокой скоростью работы, лучшей устойчивостью и удобством использования.

В дополнение, альтермагнетизм может сыграть ключевую роль в развитии сверхпроводимости. До сих пор между магнитными и сверхпроводящими материалами оставался нерешенный разрыв в симметрии, и альтермагнетики могут стать тем "недостающим элементом", которого так долго искали ученые.