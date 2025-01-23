Ученые активно исследуют новые материалы для суперконденсаторов, и очередной прорыв произошел в UCLA, сообщает 24 Канал.

А тем временем Японские ученые обнаружили новый сверхпроводник с признаками неклассической сверхпроводимости

Суперконденсаторы играют важную роль в развитии безуглеродной энергетики, поскольку способны быстро накапливать значительный заряд и так же быстро его отдавать. Это особенно актуально для электромобилей, где энергия, полученная во время торможения, должна оперативно накапливаться и использоваться.

Основной проблемой современных суперконденсаторов является то, что заряд накапливается в тонком приповерхностном слое, а для увеличения емкости необходимо максимально расширить площадь электрода.

Ученые из Калифорнийского университета успешно решили эту задачу, используя полимер PEDOT (поли-(3,4-этилендиокситиофен), который обычно применяется в электронике и дисплеях из-за его прозрачности. Исследователи предложили выращивать полимерные волокна PEDOT вертикально, подобно траве на газоне, используя графен как подложку и осаждая полимер в паровой фазе.

Уникальный вертикальный рост материала позволяет нам создавать электроды PEDOT, которые сохраняют гораздо больше энергии, чем традиционные [PEDOT-пленки],

– отметил ведущий автор исследования, материаловед UCLA Магер Эль-Кади.

По его словам, новая структура увеличивает площадь поверхности полимера, что позволяет значительно повысить его емкость.

Результаты экспериментов подтвердили эффективность новой технологии: созданный суперконденсатор продемонстрировал емкость 4600 мФ/см², что примерно в четыре раза превышает показатели современных аналогов на основе того же материала.

Кроме того, новый суперконденсатор показал 100-кратное улучшение электропроводности и выдержал 70 тысяч циклов зарядки-разрядки.

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Ученые уверены, что этот прорыв станет основой для будущих разработок в сфере накопления энергии и откроет новые возможности для использования суперконденсаторов в электротранспорте и других сферах.