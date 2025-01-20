Ученые из Токийского столичного университета открыли новый сверхпроводящий материал, соединив железо, никель и цирконий для создания новых соединений цирконидов переходных металлов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Eurekalert.

А тем временем Ученые объявили об открытии "белого графена", который может принести революцию в наши технологии

Хотя по отдельности циркониды железа и никеля не проявляют сверхпроводящих свойств, созданные исследователями соединения демонстрируют фазовую диаграмму куполообразной формы, которая является характерной для неклассической сверхпроводимости, что делает эти материалы перспективными для дальнейших исследований.



Новые соединения проявляют свойства сверхпроводимости / Фото Tokyo Metropolitan University

Проблема сверхпроводимости

Традиционная теория сверхпроводимости Бардина-Купера-Шриффера (BCS) пока не позволяет создать высокотемпературные сверхпроводники, способные работать при комнатной температуре. Сейчас поиски направлены на создание материалов, которые могут работать хотя бы при температурах жидкого азота (-196 ℃), что уже стало бы значительным прорывом в науке.

Неклассическая сверхпроводимость рассматривается как один из путей достижения этой цели. Например, открытые в 2008 году железосодержащие сверхпроводники продемонстрировали многообещающие результаты.

Ученые все чаще склоняются к мысли, что высокотемпературная сверхпроводимость возникает по механизму, который отличается от традиционной BCS-теории. Наличие магнитного упорядочения в таких соединениях свидетельствует об их потенциале в сфере неклассической сверхпроводимости.

Новые возможности для науки

Японские ученые достигли значительного успеха в этом направлении. Впервые было доказано, что поликристаллический сплав железа, никеля и циркония проявляет сверхпроводящие свойства.

Используя метод дугового плавления, исследователи комбинировали эти элементы в различных пропорциях, получая сплав с кристаллической структурой, характерной для тетрагональных цирконидов переходных металлов – перспективного класса сверхпроводящих материалов. Размеры кристаллической решетки менялись в зависимости от соотношения компонентов, что усиливало или ослабляло сверхпроводящие свойства.

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Интересно, что открытие сделано в рамках студенческой работы в Токийском столичном университете, но оно уже стимулирует глобальное научное сообщество к новому пониманию механизмов неклассической сверхпроводимости и разработки передовых материалов для следующего поколения сверхпроводящих устройств.