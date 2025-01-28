Эксперимент завершен

Выйдя на поверхность, Рудигер Кох заявил, что ему "почти жаль", что это "замечательное приключение" закончилось. "Мне очень понравилось время, проведенное здесь", – говорит 59-летний немецкий ученый. Он вспоминает, что наслаждался моментами, когда "все успокаивается, становится темно, а море светится". Свой рекорд он отпраздновал шампанским, сигарой и купанием, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ocean Builders.

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Кох провел около четырех месяцев в капсуле у побережья Панамы. Построенная компанией Ocean Builders, соучредителем которой является сам экспериментатор, она имела кровать, туалет, интернет, электричество, телевизор и велотренажер. Однако в ней не было душа, а доступ к пресной воде был ограниченным.

Как прошел эксперимент: видео

Подводные помещения были соединены с надводной капсулой трубой со спиральной лестницей. Однако лестница была предназначена только для посетителей, таких как врач, семья и друзья, которые приносили продукты.

Капсула также была оборудована четырьмя камерами, чтобы убедиться, что Кох не поднимается на поверхность.

Нам нужны были свидетели, которые наблюдали и проверяли 24/7 в течение более чем 120 дней. Предыдущий рекорд был установлен Джозефом Дитури, американцем, который жил в подводном домике во Флориде в течение 100 дней, – говорит Сусана Рейес, судья Книги рекордов Гиннеса, которая подтвердила новый мировой рекорд.

Целью пребывания Коха под водой было продемонстрировать потенциал к заселению океанов. Его компания Ocean Builders работает над вопросами устойчивой жизни под водой. Она разрабатывает проекты таких домов.

Выйти в океан — это то, что мы должны сделать. Это было бы вкладом в восстановление таких вещей, как рифы. Наша технология позволит цивилизации выйти в море и откроет океан как новый рубеж с непревзойденным качеством жизни,

– сказал Кох в интервью CBS, хотя и не объяснил, каким образом капсулы Ocean Builder могут способствовать этому экологическому видению.

"Мы верим, что, научившись жить на воде, мы откроем новую волну экологически устойчивых инноваций, которые приведут к более устойчивой жизни на суше", – добавил экспериментатор.

Пока нет сообщений о том, как длительное пребывание повлияло на здоровье мужчины. Он находился под постоянным медицинским наблюдением, поэтому должны существовать отчеты об этом. Неизвестно, будут ли они публиковаться.