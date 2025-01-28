Експеримент завершено

Вийшовши на поверхню, Рудігер Кох заявив, що йому "майже шкода", що ця "чудова пригода" закінчилася. "Мені дуже сподобався час, проведений тут", – каже 59-річний німецький учений. Він пригадує, що насолоджувався моментами, коли "все заспокоюється, стає темно, а море світиться". Свій рекорд він відсвяткував шампанським, сигарою та купанням, повідомляє 24 Канал з посиланням на Ocean Builders.

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Кох провів близько чотирьох місяців у капсулі біля узбережжя Панами. Збудована компанією Ocean Builders, співзасновником якої є сам експериментатор, вона мала ліжко, туалет, інтернет, електрику, телевізор і велотренажер. Однак у ній не було душу, а доступ до прісної води був обмеженим.

Як пройшов експеримент: відео

Підводні приміщення були з'єднані з надводною капсулою трубою зі спіральними сходами. Однак сходи були призначені лише для відвідувачів, таких як лікар, сім'я та друзі, які приносили продукти.

Капсула також була обладнана чотирма камерами, щоб переконатися, що Кох не підіймається на поверхню.

Нам потрібні були свідки, які спостерігали й перевіряли 24/7 протягом більш ніж 120 днів. Попередній рекорд був встановлений Джозефом Дітурі, американцем, який жив у підводному будиночку у Флориді протягом 100 днів, – каже Сусана Рейес, суддя Книги рекордів Гіннеса, яка підтвердила новий світовий рекорд.

Метою перебування Коха під водою було продемонструвати потенціал до заселення океанів. Його компанія Ocean Builders працює над питаннями сталого життя під водою. Вона розробляє проєкти таких будинків.

Вийти в океан — це те, що ми повинні зробити. Це було би внеском у відновлення таких речей, як рифи. Наша технологія дозволить цивілізації вийти в море і відкриє океан як новий рубіж з неперевершеною якістю життя,

– сказав Кох в інтерв'ю CBS, хоча й не пояснив, яким чином капсули Ocean Builder можуть сприяти цьому екологічному баченню..

"Ми віримо, що, навчившись жити на воді, ми відкриємо нову хвилю екологічно стійких інновацій, які призведуть до більш сталого життя на суші", – додав експериментатор.

Поки що немає повідомлень про те, як тривале перебування вплинуло на здоров'я чоловіка. Він перебував під постійним медичним наглядом, тому повинні існувати звіти про це. Невідомо, чи будуть вони публікуватися.