Появились первые подробности об устройстве, которое Джони Айв делает для OpenAI

Бывший главный дизайнер Apple Джони Айв и OpenAI разрабатывают загадочное устройство, которое может стать следующим большим шагом в персональной электронике после iPhone и MacBook. Появились первые подробности о концепции и амбициях этого девайса, который собирается стать "третьим главным" в мире технологий наряду со смартфоном и ноутбуком.

Что известно

Известно, что это точно будут не очки и не телефон. Но и также можно ожидать, что это не будет что-то похожее на AI Pin от Humane или Rabbit R1 от одноименной компании Rabbit – оба устройства с треском провалились, а первая компания вообще фактически обанкротилась, выставив свое имущество на продажу. В общем известно, что Джони Айв скептически относится к носимым гаджетам и стремится создать что-то, что поможет людям меньше зависеть от экранов, сообщает 24 Канал со ссылкой на MacRumors.

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Проект реализуется в рамках партнерства между OpenAI и стартапом io, одним из основателей которого является сам Айв. Компания Сэма Альтмана уже фактически купила io за 6,5 миллиарда долларов, но окончательное поглощение состоится только после одобрения регуляторов.

В телефонном разговоре с сотрудниками Айв и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман поделились деталями проекта. Устройство не будет иметь форму очков и не станет заменой телефона – оно создается как отдельный, ненавязчивый гаджет, который может лежать в кармане или на столе. Его главная функция – быть "осведомленным" о пользователе и его окружении, оставаясь незаметным.

Согласно слухам, Альтман подчеркнул, что важно сохранять проект в секрете, чтобы предотвратить копирование конкурентами до официального релиза. Сейчас команда Айва уже контактирует с поставщиками, которые смогут производить устройства в больших масштабах.

Альтман также добавил, что компания не планирует запускать миллионы единиц сразу, однако уверен, что темпы роста будут рекордными: OpenAI может быстрее любой компании достичь отметки в 100 миллионов проданных устройств, как мы это уже видели на примере ее чат-бота.

Ожидается, что первое устройство появится на рынке до конца следующего года. Айв уже передал Альтману прототип для домашнего тестирования, и тот назвал его "самой крутой технологией, которую когда-либо видел мир".