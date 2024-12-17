Почти каждая новая машина Tesla столкнулась с отказом бортового компьютера

В новых электромобилях Tesla участились случаи выхода из строя бортовых компьютеров, что приводит к потере таких ключевых функций, как автопилот, GPS-навигация и оценка запаса хода аккумулятора. Проблема, которая, как сообщается, связана с коротким замыканием, вызывает растущее количество жалоб от клиентов, а гарантийный ремонт уже запланирован на начало 2025 года.

Tesla, которую часто называют "гаджетом на колесах" из-за ее значительной зависимости от программного обеспечения и бортовых компьютеров, сейчас сталкивается со значительной технической проблемой, сообщает 24 Канал. По данным Electrek, новые электромобили компании, оснащены системой бортового компьютера AI4.1, начали внезапно выходить из строя.

А тем временем Спрос на Cybertruck упал настолько, что Tesla платит работникам, чтобы те не ходили на работу

Проблема, похоже, связана с коротким замыканием, причем первоначальные подозрения указывали на низковольтную батарею как на виновника. Считается, что короткое замыкание происходит во время процесса калибровки одной из бортовых камер автомобиля.

Последствия выхода из строя бортового компьютера очень серьезные. Водители теряют доступ к критически важным функциям Tesla таких как:

расширенная помощь водителю,

возможности полного самостоятельного вождения (FSD),

GPS-навигация,

способность оценивать дальность поездки.

Последняя функция крайне важна в регионах с ограниченной зарядной инфраструктурой.

Несмотря на растущее количество жалоб, Tesla еще не выпустила официального сервисного бюллетеня по неисправности. Однако сервисные центры начали планировать гарантийные замены компьютеров на январь 2025 года.

Как сообщается, сотрудники получили инструкции уверять клиентов, что автомобили остаются пригодными для езды даже с этими неисправностями.

Смотрите также Мы не знали, что он сумасшедший: теперь даже водители Tesla ненавидят Илона Маска

Tesla еще не прокомментировала публично дефект и не выпустила инструкцию для пострадавших клиентов. С увеличением количества жалоб за следующими шагами компании будут внимательно следить как регуляторы, так и потребители.