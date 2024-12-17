Tesla, яку часто називають "ґаджетом на колесах" через її значну залежність від програмного забезпечення та бортових комп'ютерів, зараз стикається зі значною технічною проблемою, повідомляє 24 Канал. За даними Electrek, нові електромобілі компанії, оснащені системою бортового комп'ютера AI4.1, почали раптово виходити з ладу.

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Проблема, схоже, пов'язана з коротким замиканням, причому початкові підозри вказували на низьковольтну батарею як на винуватця. Вважається, що коротке замикання відбувається під час процесу калібрування однієї з бортових камер автомобіля.

Наслідки виходу з ладу бортового комп'ютера дуже серйозні. Водії втрачають доступ до критично важливих функцій Tesla таких як:

розширена допомога водієві,

можливості повного самостійного водіння (FSD),

GPS-навігація,

здатність оцінювати дальність поїздки.

Остання функція вкрай важлива у регіонах з обмеженою зарядною інфраструктурою.

Попри зростаючу кількість скарг, Tesla ще не випустила офіційного сервісного бюлетеня щодо несправності. Однак сервісні центри почали планувати гарантійні заміни комп'ютерів на січень 2025 року.

Як повідомляється, співробітники отримали інструкції запевняти клієнтів, що автомобілі залишаються придатними для їзди навіть з цими несправностями.

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Tesla ще не прокоментувала публічно дефект і не випустила інструкцію для постраждалих клієнтів. Зі збільшенням кількості скарг за наступними кроками компанії будуть уважно стежити як регулятори, так і споживачі.