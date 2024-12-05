Найкраща робота у світі

Варто зазначити, що "падіння попиту" – це лише припущення журналістів, адже насправді з внутрішнього повідомлення незрозуміло, чому працівникам було наказано залишатися вдома. Але ясно, що компанія готова за це платити. Ймовірно, таким чином вона хоче уникнути невдоволення й можливих судових позовів через примусові відпустки й зниження заробітної плати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Business Insider.

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Але новина, як вважає джерело, натякає на можливість того, що мірою нарощування виробництва автомобіля, загальний попит починає серйозно сповільнюватися, попри хороші показники продажів у третьому кварталі цього року. Цьому може сприяти невпинне погіршення репутації Cybertruck, який стикається з постійними поломками, а також зменшення кількості непохитних фанатів бренду.

За даними джерела, деякі працівники лінії Cybertruck вже стикалися з нестабільним робочим графіком з кінця жовтня. Деякі з них повідомили, що їх відправили додому або наказали прибирати замість виконання прямих обов'язків.

Коли я починав працювати в Tesla, можна було розраховувати на оплату понаднормових. Тепер якщо я працюю 40 годин, то мені пощастило,

– розповів один з робітників.

Хоча загалом продажі електромобілів стрімко зросли, цього року Tesla продала менше автомобілів, ніж торік, що свідчить про помітний спад. Якщо говорити про Cybertruck, то автомобіль відкликали загалом шість разів цього року через низку кричущих технічних проблем і незрозумілих дизайнерських рішень. Це, ймовірно, означало, що на час розслідування збирання нових екземплярів могли припиняти.

Автомобіль також став чимось на кшталт червоної ганчірки для бика через його тісний зв'язок Ілоном Маском, якого багато хто не любить дедалі більше через його поведінку й висловлювання.

Вартість вживаних Cybertrucks також швидко падає, як раніше писало видання Futurism. Це свідчить про те, що все менше людей хочуть мати у себе в гаражі пікап від Tesla.