Що знову не так

Як тепер з'ясувалося, Cybertruck є ненайкращим кандидатом для поїздок узимку, особливо якщо ви ставите свою машину на вулиці. Річ у тім, що передній бампер чудово збирає сніг і лід, затуляючи фари товстим крижаним нальотом і блокуючи цим усе світло, як показує автор Джо Фей у своєму відео, пише 24 Канал. Але ж Ілон Маск обіцяв, що його пікапи витримають найсуворіші умови навіть на інших планетах! Що ж, краще шукайте планету поближче до зорі.

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Cybertruck, як всі інші автомобілі, має різні типи фар. Поряд із капотом знаходиться велика світлова лінія, що проходить упоперек всього кузова єдиною фарою. Трохи нижче – дві окремі фари. Але під ними Tesla розмістила виступаючий уперед бампер, який під час стоянки та їзди збирає сніг у заглибину між ним і капотом, а також накопичує його на самому виступі.

Ось як це виглядає на практиці: відео

Компанія рекламувала свої фари як дивовижні й надзвичайно яскраві, але, мабуть, не подумала, що коли сніг і лід наб'ються в цю величезну діру, то світла не буде взагалі.

Я не можу повірити, що Tesla просто не подумала про це, коли поставила цю гігантську полицю перед фарами, але якщо вони це зробили, то це справді жахливий дизайн. Я дам вам знати, як їздиться в хуртовину,

– каже Джо Фей.

Під час руху сніг схильний танути й намерзати товстим шаром льоду там, де корпус стикається з найсильнішим потоком повітря. Це створює буквально "крижану стіну, яка блокує світло", каже інший власник пікапа, який залишив схожу скаргу на форумі Клубу власників Cybertruck. Він заявив, що "це неможливо видалити без молотка". У результаті він заявив, що був "дуже засмучений, бо розраховував, що це буде справжнісінький звір у снігу".

Деякі коментатори стали на захист Cybertruck: "Я не ракетобудівник, але я впевнений, що якщо піде сніг, то ви все одно повинні очистити фари своєї машини, будь-то Tesla чи будь-яка інша машина". Інший заявив, що "будь-який автомобіль з вбудованими світлодіодними фарами має цю проблему".