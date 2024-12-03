Что опять не так

Как теперь выяснилось, Cybertruck является не лучшим кандидатом для поездок зимой, особенно если вы ставите свою машину на улице. Дело в том, что передний бампер прекрасно собирает снег и лед, заслоняя фары толстым ледяным налетом и блокируя этим весь свет, как показывает автор Джо Фей в своем видео, пишет 24 Канал. Но Илон Маск обещал, что его пикапы выдержат самые суровые условия даже на других планетах! Что ж, лучше ищите планету поближе к звезде.

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Cybertruck, как все другие автомобили, имеет различные типы фар. Рядом с капотом находится большая световая линия, проходящая поперек всего кузова единой фарой. Чуть ниже – две отдельные фары. Но под ними Tesla разместила выступающий вперед бампер, который во время стоянки и езды собирает снег в углубление между ним и капотом, а также накапливает его на самом выступлении.

Вот как это выглядит на практике: видео

Компания рекламировала свои фары как удивительные и чрезвычайно яркие, но, видимо, не подумала, что когда снег и лед набьются в эту огромную дыру, то света не будет вообще.

Я не могу поверить, что Tesla просто не подумала об этом, когда поставила эту гигантскую полку перед фарами, но если они это сделали, то это действительно ужасный дизайн. Я дам вам знать, как ездится в метель,

– говорит Джо Фей.

Во время движения снег склонен таять и намерзать толстым слоем льда там, где корпус соприкасается с самым сильным потоком воздуха. Это создает буквально "ледяную стену, которая блокирует свет", говорит другой владелец пикапа, который оставил похожую жалобу на форуме Клуба владельцев Cybertruck. Он заявил, что "это невозможно удалить без молотка". В итоге он заявил, что был "очень расстроен, потому что рассчитывал, что это будет самый настоящий зверь в снегу".

Некоторые комментаторы стали на защиту Cybertruck: "Я не ракетостроитель, но я уверен, что если пойдет снег, то вы все равно должны очистить фары своей машины, будь-то Tesla или любая другая машина". Другой заявил, что "любой автомобиль со встроенными светодиодными фарами имеет эту проблему".