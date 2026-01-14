Частичный скелет древнейшего вида Homo показывает, что этот предок не был похож на человека

Новые находки из Кении заставляют пересмотреть устоявшиеся представления о Homo habilis, которого десятилетиями считали первым настоящим представителем рода Homo. Частичный скелет показал, что эволюция тела отставала от изменений в черепе и зубах, а путь к современной человеческой анатомии был сложнее.

Каким на самом деле был Homo habilis?

Почти шестьдесят лет Homo habilis занимал особое место в эволюционной истории человека. Его считали ранним представителем рода Homo благодаря более плоскому лицу, увеличенному мозгу и связи с каменными орудиями. Однако большинство этих выводов основывались на зубах, челюстях и фрагментах черепа. Тело же оставалось почти неизвестным, сообщает 24 Канал со ссылкой на Science.

Ситуация изменилась после открытия частичного скелета возрастом около 2 миллионов лет на стоянке Куби-Фора у озера Туркана в Кении. Находку собирали постепенно с 2012 года. Сначала обнаружили зуб, впоследствии почти полный набор нижних зубов, а рядом – около сотни фрагментов костей рук, ключиц и таза. Долгое время было непонятно, принадлежат ли они одной особи.

Решающим стал компьютерный томографический анализ, который показал одинаковые минеральные включения барита в челюсти и костях конечностей. Это дало основания считать, что все фрагменты происходят от одного молодого взрослого Homo habilis.

Полученная реконструкция оказалась неожиданной. По пропорциям тела этот гоминин напоминал Люси – знаменитый скелет австралопитека возрастом 3,2 миллиона лет. Homo habilis был примерно величиной с самку шимпанзе, имел длинные руки и в целом довольно примитивное строение верхней части тела. Такой вид вряд ли соответствовал образу существа, которое легко спутать с современным человеком даже издалека.

Эти данные усложняют старую гипотезу о прямом происхождении Homo erectus от Homo habilis. Известно, что Homo erectus появился около 2 миллионов лет назад, тогда как Homo habilis исчез лишь примерно 1,4 миллиона лет назад. Оба вида длительное время сосуществовали в Восточной Африке, пользовались каменными орудиями и, вероятно, занимали разные экологические ниши.

Важной деталью нового скелета стала часть таза, а именно седалищная кость. Ее ориентация свидетельствует, что Homo habilis был более эффективным в выпрямленной походке, чем более ранние австралопитеки. В то же время этого было недостаточно, чтобы приблизиться к длинноногому, полностью наземному типу телосложения Homo erectus.

Что это все нам дает?

Общая картина указывает на мозаичную эволюцию. Череп и зубы Homo habilis уже двигались в сторону "человеческих" черт, тогда как тело оставалось в значительной степени примитивным. Это означает, что характерное для людей пропорциональное, выносливое телосложение сформировалось позже и, вероятно, именно у Homo erectus.

Вместе с недавними находками еще более древних представителей рода Homo возрастом до 2,8 миллиона лет это открытие подсказывает, что истоки нашего рода могут быть глубже и сложнее, чем считалось. Эволюция человека была не прямой линией, а разветвленным процессом с несколькими параллельными экспериментами природы.

