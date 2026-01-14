Укр Рус
Техно Наука Частичный скелет древнейшего вида Homo показывает, что этот предок не был похож на человека
14 января, 07:01
12

Частичный скелет древнейшего вида Homo показывает, что этот предок не был похож на человека

Александр Гайдамашко
Основні тези
  • Новые находки частичного скелета Homo habilis из Кении указывают на то, что этот предок не имел современной человеческой анатомии, а напоминал австралопитека.
  • Эволюция Homo habilis указывает на мозаичный процесс, где череп и зубы приближались к "человеческим" чертам, тогда как тело оставалось примитивным.

Новые находки из Кении заставляют пересмотреть устоявшиеся представления о Homo habilis, которого десятилетиями считали первым настоящим представителем рода Homo. Частичный скелет показал, что эволюция тела отставала от изменений в черепе и зубах, а путь к современной человеческой анатомии был сложнее.

Каким на самом деле был Homo habilis?

Почти шестьдесят лет Homo habilis занимал особое место в эволюционной истории человека. Его считали ранним представителем рода Homo благодаря более плоскому лицу, увеличенному мозгу и связи с каменными орудиями. Однако большинство этих выводов основывались на зубах, челюстях и фрагментах черепа. Тело же оставалось почти неизвестным, сообщает 24 Канал со ссылкой на Science.

Смотрите также Найдены окаменелости последнего общего предка современных людей и неандертальцев

Ситуация изменилась после открытия частичного скелета возрастом около 2 миллионов лет на стоянке Куби-Фора у озера Туркана в Кении. Находку собирали постепенно с 2012 года. Сначала обнаружили зуб, впоследствии почти полный набор нижних зубов, а рядом – около сотни фрагментов костей рук, ключиц и таза. Долгое время было непонятно, принадлежат ли они одной особи.

Решающим стал компьютерный томографический анализ, который показал одинаковые минеральные включения барита в челюсти и костях конечностей. Это дало основания считать, что все фрагменты происходят от одного молодого взрослого Homo habilis.

Полученная реконструкция оказалась неожиданной. По пропорциям тела этот гоминин напоминал Люси – знаменитый скелет австралопитека возрастом 3,2 миллиона лет. Homo habilis был примерно величиной с самку шимпанзе, имел длинные руки и в целом довольно примитивное строение верхней части тела. Такой вид вряд ли соответствовал образу существа, которое легко спутать с современным человеком даже издалека.

Эти данные усложняют старую гипотезу о прямом происхождении Homo erectus от Homo habilis. Известно, что Homo erectus появился около 2 миллионов лет назад, тогда как Homo habilis исчез лишь примерно 1,4 миллиона лет назад. Оба вида длительное время сосуществовали в Восточной Африке, пользовались каменными орудиями и, вероятно, занимали разные экологические ниши.

Важной деталью нового скелета стала часть таза, а именно седалищная кость. Ее ориентация свидетельствует, что Homo habilis был более эффективным в выпрямленной походке, чем более ранние австралопитеки. В то же время этого было недостаточно, чтобы приблизиться к длинноногому, полностью наземному типу телосложения Homo erectus.

Что это все нам дает?

Общая картина указывает на мозаичную эволюцию. Череп и зубы Homo habilis уже двигались в сторону "человеческих" черт, тогда как тело оставалось в значительной степени примитивным. Это означает, что характерное для людей пропорциональное, выносливое телосложение сформировалось позже и, вероятно, именно у Homo erectus.

Вместе с недавними находками еще более древних представителей рода Homo возрастом до 2,8 миллиона лет это открытие подсказывает, что истоки нашего рода могут быть глубже и сложнее, чем считалось. Эволюция человека была не прямой линией, а разветвленным процессом с несколькими параллельными экспериментами природы.

Смотрите также Древние карандаши из Крыма принадлежали вымершему виду человека: кто ими рисовал

Большой выход из Африки

Параллельно с этим другое исследование окаменелостей из Дманиси в Грузии, о котором пишет Live Science, которое ставит под сомнение устоявшуюся идею, что Homo erectus был первым представителем рода Homo, который оставил Африку около 1,8 миллиона лет назад. Ученые проанализировали не черепа, как раньше, а зубы трех особей и обнаружили, что они четко делятся на две группы: одна имеет признаки, ближе к австралопитекам, другая – к ранним людям, в частности Homo erectus. Это может свидетельствовать, что в регионе одновременно обитали по меньшей мере два разных человеческих вида.

Авторы работы предполагают, что один из этих видов был более примитивным и мог покинуть Африку еще раньше, чем Homo erectus, что существенно меняет представление о ранних миграциях человека. Часть ученых поддерживает эту интерпретацию, считая, что Дманиси отражает сложную картину эволюции Homo, тогда как другие предостерегают, что различия могут объясняться высокой изменчивостью одного вида или половыми различиями. Несмотря на то, что выводы не являются окончательными, исследование усиливает дискуссию о том, что первые выходы людей из Африки могли быть более древними и разнообразными, чем считалось ранее.