Что находка в Орозмане рассказывает о наших предках?

Археологическая экспедиция под руководством Гиорги Бидзинашвили из Государственного университета Ильи в Тбилиси сделала открытие на стоянке каменного века Орозмани. Это место расположено примерно в 100 километрах к югу от грузинской столицы. Найденный фрагмент челюсти, принадлежавший представителю вида Homo erectus, может существенно расширить наши знания о том, как и почему первые люди покинули африканский континент, пишет 24 Канал со ссылкой на официальное объявление.

Смотрите также Неандертальцы не были нашими ближайшими родственниками: новое открытие переворачивает понимание эволюции

Эта находка является особенно важной, поскольку она дополняет предыдущие открытия, сделанные всего в 19 километрах отсюда, на всемирно известной стоянке Дманиси. В течение последних трех десятилетий в Дманисе было найдено более 100 окаменелых костей, включая пять черепов. Эти остатки показали, что первые гоминины, которые вышли за пределы Африки, были значительно ниже ростом и имели меньший объем мозга, чем современные люди (Homo sapiens). Сначала их даже выделили в отдельный вид Homo georgicus, но впоследствии научное сообщество пришло к согласию, что это были древнейшие представители Homo erectus на территории Евразии.

До недавнего времени считалось, что объект Дманиси мог быть уникальным, возможно, даже изолированным местом расселения древних людей. Однако открытие в Орозмане меняет эту картину. По словам антрополога Карен Бааб, которая не участвовала в исследовании, новая находка свидетельствует о том, что миграция в Грузию не была единичным случаем. Вероятно, в этот период Homo erectus были распространены в регионе Кавказа значительно шире.



Археологи рассматривают находку / Фото Георгий Бидзинашвили

Исследования показывают, что обе стоянки, Орозмани и Дманиси, существовали примерно в одно и то же время – между 1,825 и 1,765 миллионами лет назад. Это было установлено благодаря химическому датированию потоков лавы, покрывающих обе локации.

Раскопки в Орозмане, продолжаются с 2020 года, ранее уже дали другие результаты: археологи находили каменные орудия труда у костей древних животных, а в 2022 году обнаружили один зуб, также принадлежавший Homo erectus.



Археологи рассматривают находку / Фото Георгий Бидзинашвили

Сейчас ученые продолжают работу с найденной челюстью. По словам Гиорги Бидзинашвили, ее еще предстоит тщательно очистить и сравнить с ранее найденным зубом. Команда также пытается выяснить, какая из стоянок является более древней.

Новые результаты датировок ожидаются к концу года. Они могут пролить свет на причины и пути первых крупных миграций человечества.



Исследователи обнаружили фрагмент челюстной кости и зубов на археологическом участке Орозмани / Фото Георгий Бидзинашвили