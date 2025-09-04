Що знахідка в Орозмані розповідає про наших предків?

Археологічна експедиція під керівництвом Гіоргі Бідзінашвілі з Державного університету Іллі в Тбілісі зробила відкриття на стоянці кам’яної доби Орозмані. Це місце розташоване приблизно за 100 кілометрів на південь від грузинської столиці. Знайдений фрагмент щелепи, що належав представнику виду Homo erectus, може суттєво розширити наші знання про те, як і чому перші люди покинули африканський континент, пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення.

Ця знахідка є особливо важливою, оскільки вона доповнює попередні відкриття, зроблені всього за 19 кілометрів звідси, на всесвітньо відомій стоянці Дманісі. Протягом останніх трьох десятиліть у Дманісі було знайдено понад 100 скам’янілих кісток, включно з п’ятьма черепами. Ці рештки показали, що перші гомініни, які вийшли за межі Африки, були значно нижчими на зріст і мали менший об’єм мозку, ніж сучасні люди (Homo sapiens). Спочатку їх навіть виділили в окремий вид Homo georgicus, але згодом наукова спільнота дійшла згоди, що це були найдавніші представники Homo erectus на території Євразії.

До недавнього часу вважалося, що об'єкт Дманісі міг бути унікальним, можливо, навіть ізольованим місцем розселення прадавніх людей. Однак відкриття в Орозмані змінює цю картину. За словами антропологині Карен Бааб, яка не брала участі в дослідженні, нова знахідка свідчить про те, що міграція до Грузії не була поодиноким випадком. Ймовірно, в цей період Homo erectus були поширені в регіоні Кавказу значно ширше.



Археологи розглядають знахідку / Фото Георгій Бідзінашвілі

Дослідження показують, що обидві стоянки, Орозмані та Дманісі, існували приблизно в один і той самий час – між 1,825 та 1,765 мільйонами років тому. Це було встановлено завдяки хімічному датуванню потоків лави, що покривають обидві локації.

Розкопки в Орозмані, що тривають з 2020 року, раніше вже дали інші результати: археологи знаходили кам’яні знаряддя праці біля кісток стародавніх тварин, а у 2022 році виявили один зуб, що також належав Homo erectus.



Археологи розглядають знахідку / Фото Георгій Бідзінашвілі

Наразі вчені продовжують роботу зі знайденою щелепою. За словами Гіоргі Бідзінашвілі, її ще належить ретельно очистити та порівняти з раніше знайденим зубом. Команда також намагається з'ясувати, яка зі стоянок є давнішою.

Нові результати датувань очікуються до кінця року. Вони можуть пролити світло на причини та шляхи перших великих міграцій людства.



Дослідники виявили фрагмент щелепної кістки та зубів на археологічній ділянці Орозмані / Фото Георгій Бідзінашвілі