Чому Paranthropus вважали відсутнім в Афарі?

Нове дослідження описує першу в історії знахідку решток роду Paranthropus в Афарській улоговині на півночі Ефіопії. До цього моменту всі відомі скам’янілості Paranthropus знаходили значно південніше. Нова щелепа була виявлена приблизно за 1000 кілометрів на північ від раніше відомого ареалу, що радикально розширює географію цього роду, пише SciTechDaily.

Саме тому відсутність Paranthropus в Афарі десятиліттями виглядала підозрілою: тут знаходили сотні решток Ardipithecus, Australopithecus і ранніх представників роду Homo, але не цих гомінінів.

Частина науковців пояснювала це вузькою дієтичною спеціалізацією Paranthropus або його слабкою конкурентоспроможністю порівняно з Homo.

Роботу очолив палеоантрополог Зересенай Алемсегед з Університету Чикаго. Він прямо заперечує обидві версії. За його словами, нова знахідка показує, що Paranthropus був значно пластичнішим і поширенішим, а "відсутність" у регіоні Афара була наслідком прогалин у викопному літописі, а не реальної еволюційної історії.



Професор Зересенай Алемсегед перебирає фрагменти скам'янілостей на місці розкопок, щоб знайти частини зразка Paranthropus / Фото Alemseged Research Group

Сама знахідка – це частина нижньої щелепи віком близько 2,6 мільйона років, одна з найдавніших для цього роду, зазначено в дослідженні у журналі Nature. Її виявили в районі Мілле-Логія. Фрагменти зібрали безпосередньо на місці, після чого перевезли до Чикаго, де дослідили за допомогою мікро-КТ. Такий аналіз дозволив детально вивчити внутрішню будову кістки та порівняти її з іншими відомими зразками.

Окрему увагу вчені приділяють перегляду усталеного образу Paranthropus як "nutcracker", тобто такого, що був здатен розколювати горіхи зубами. Вважалося, що ці істоти з потужними щелепами були пристосовані лише до дуже обмеженого раціону. Хоча масивні корінні зуби й товста емаль справді вказують на здатність пережовувати тверду їжу, нові дані свідчать, що з самого початку цей рід міг використовувати ширший набір харчових ресурсів.



Зуби Paranthropus зображені під позначкою MLP-3000-1. Поряд із ними на фото показано щелепи інших видів — Australopithecus afarensis (AL 266-1), Paranthropus aethiopicus (OMO-57/4-1968-41 та OMO-18-1967-18) та раннього Homo (LD 350-1) / Фото Alemseged Research Group

Це важливо і для розуміння ранньої історії роду Homo, до якого належить сучасна людина Homo sapiens. Якщо Paranthropus і Homo співіснували в одних і тих самих регіонах та екосистемах, то їхні еволюційні стратегії були не настільки різними, як вважалося раніше. Конкуренція, адаптації до довкілля, використання інструментів і харчування могли бути складнішими й менш прямолінійними.



Фрагменти нижньої щелепи парантропа / Фото Alemseged Research Group



Два фрагменти нещодавно виявленого зразка нижньої щелепи / Фото Alemseged Research Group

У підсумку одна щелепа з Афара змушує по-новому подивитися на ранню еволюцію людини. Вона показує, що деякі "білі плями" в науці можуть бути не наслідком реальних обмежень давніх видів, а просто результатом того, що потрібна знахідка ще не була зроблена.