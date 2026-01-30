Почему Paranthropus считали отсутствующим в Афари?

Новое исследование описывает первую в истории находку останков рода Paranthropus в Афарской котловине на севере Эфиопии. До этого момента все известные окаменелости Paranthropus находили значительно южнее. Новая челюсть была обнаружена примерно в 1000 километрах к северу от ранее известного ареала, что радикально расширяет географию этого рода, пишет SciTechDaily.

Именно поэтому отсутствие Paranthropus в Афари десятилетиями выглядело подозрительным: здесь находили сотни останков Ardipithecus, Australopithecus и ранних представителей рода Homo, но не этих гомининов.

Часть ученых объясняла это узкой диетической специализацией Paranthropus или его слабой конкурентоспособностью по сравнению с Homo.

Работу возглавил палеоантрополог Зересенай Алемсегед из Университета Чикаго. Он прямо отрицает обе версии. По его словам, новая находка показывает, что Paranthropus был значительно пластичнее и распространеннее, а "отсутствие" в регионе Афара было следствием пробелов в ископаемой летописи, а не реальной эволюционной истории.

Профессор Зересенай Алемсегед перебирает фрагменты окаменелостей на месте раскопок, чтобы найти части образца Paranthropus.
Профессор Зересенай Алемсегед перебирает фрагменты окаменелостей на месте раскопок, чтобы найти части образца Paranthropus / Фото Alemseged Research Group

Сама находка – это часть нижней челюсти возрастом около 2,6 миллиона лет, одна из древнейших для этого рода, указано в исследовании в журнале Nature. Ее обнаружили в районе Милле-Логия. Фрагменты собрали непосредственно на месте, после чего перевезли в Чикаго, где исследовали с помощью микро-КТ. Такой анализ позволил детально изучить внутреннее строение кости и сравнить ее с другими известными образцами.

Отдельное внимание ученые уделяют пересмотру устоявшегося образа Paranthropus как "nutcracker", то есть такого, что был способен раскалывать орехи зубами. Считалось, что эти существа с мощными челюстями были приспособлены только к очень ограниченному рациону. Хотя массивные коренные зубы и толстая эмаль действительно указывают на способность пережевывать твердую пищу, новые данные свидетельствуют, что с самого начала этот род мог использовать более широкий набор пищевых ресурсов.

Зубы Paranthropus
Зубы Paranthropus изображены под пометкой MLP-3000-1. Рядом с ними на фото показаны челюсти других видов - Australopithecus afarensis (AL 266-1), Paranthropus aethiopicus (OMO-57/4-1968-41 и OMO-18-1967-18) и раннего Homo (LD 350-1) / Фото Alemseged Research Group

Это важно и для понимания ранней истории рода Homo, к которому принадлежит современный человек Homo sapiens. Если Paranthropus и Homo сосуществовали в одних и тех же регионах и экосистемах, то их эволюционные стратегии были не столь разными, как считалось ранее. Конкуренция, адаптации к окружающей среде, использования инструментов и питания могли быть более сложными и менее прямолинейными.

Фрагменты нижней челюсти парантропа
Фрагменты нижней челюсти парантропа / Фото Alemseged Research Group

Два фрагмента недавно обнаруженного образца нижней челюсти парантропа
Два фрагмента недавно обнаруженного образца нижней челюсти / Фото Alemseged Research Group

В итоге одна челюсть из Афара заставляет по-новому посмотреть на раннюю эволюцию человека. Она показывает, что некоторые "белые пятна" в науке могут быть не следствием реальных ограничений древних видов, а просто результатом того, что нужная находка еще не была сделана.