Почему Paranthropus считали отсутствующим в Афари?

Новое исследование описывает первую в истории находку останков рода Paranthropus в Афарской котловине на севере Эфиопии. До этого момента все известные окаменелости Paranthropus находили значительно южнее. Новая челюсть была обнаружена примерно в 1000 километрах к северу от ранее известного ареала, что радикально расширяет географию этого рода, пишет SciTechDaily.

Именно поэтому отсутствие Paranthropus в Афари десятилетиями выглядело подозрительным: здесь находили сотни останков Ardipithecus, Australopithecus и ранних представителей рода Homo, но не этих гомининов.

Часть ученых объясняла это узкой диетической специализацией Paranthropus или его слабой конкурентоспособностью по сравнению с Homo.

Работу возглавил палеоантрополог Зересенай Алемсегед из Университета Чикаго. Он прямо отрицает обе версии. По его словам, новая находка показывает, что Paranthropus был значительно пластичнее и распространеннее, а "отсутствие" в регионе Афара было следствием пробелов в ископаемой летописи, а не реальной эволюционной истории.



Профессор Зересенай Алемсегед перебирает фрагменты окаменелостей на месте раскопок, чтобы найти части образца Paranthropus / Фото Alemseged Research Group

Сама находка – это часть нижней челюсти возрастом около 2,6 миллиона лет, одна из древнейших для этого рода, указано в исследовании в журнале Nature. Ее обнаружили в районе Милле-Логия. Фрагменты собрали непосредственно на месте, после чего перевезли в Чикаго, где исследовали с помощью микро-КТ. Такой анализ позволил детально изучить внутреннее строение кости и сравнить ее с другими известными образцами.

Отдельное внимание ученые уделяют пересмотру устоявшегося образа Paranthropus как "nutcracker", то есть такого, что был способен раскалывать орехи зубами. Считалось, что эти существа с мощными челюстями были приспособлены только к очень ограниченному рациону. Хотя массивные коренные зубы и толстая эмаль действительно указывают на способность пережевывать твердую пищу, новые данные свидетельствуют, что с самого начала этот род мог использовать более широкий набор пищевых ресурсов.



Зубы Paranthropus изображены под пометкой MLP-3000-1. Рядом с ними на фото показаны челюсти других видов - Australopithecus afarensis (AL 266-1), Paranthropus aethiopicus (OMO-57/4-1968-41 и OMO-18-1967-18) и раннего Homo (LD 350-1) / Фото Alemseged Research Group

Это важно и для понимания ранней истории рода Homo, к которому принадлежит современный человек Homo sapiens. Если Paranthropus и Homo сосуществовали в одних и тех же регионах и экосистемах, то их эволюционные стратегии были не столь разными, как считалось ранее. Конкуренция, адаптации к окружающей среде, использования инструментов и питания могли быть более сложными и менее прямолинейными.



Фрагменты нижней челюсти парантропа / Фото Alemseged Research Group



Два фрагмента недавно обнаруженного образца нижней челюсти / Фото Alemseged Research Group

В итоге одна челюсть из Афара заставляет по-новому посмотреть на раннюю эволюцию человека. Она показывает, что некоторые "белые пятна" в науке могут быть не следствием реальных ограничений древних видов, а просто результатом того, что нужная находка еще не была сделана.