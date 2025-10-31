Что рассказали доисторические карандаши о жизни древних людей?

Представления о неандертальцах как о грубых и примитивных обитателях пещер постепенно уходят в прошлое благодаря новым научным данным. Недавнее исследование добавляет новые штрихи к портрету этих древних гоминидов, указывая на их склонность к творчеству. Международная команда ученых под руководством Франческо Д'Эррико из Университета Бордо проанализировала артефакты, найденные на стоянках неандертальцев в Крыму еще в 1983 году, а затем повторно идентифицированы в археологических коллекциях в начале 2000-х годов, пишет 24 Канал со ссылкой на Phys.org.

Ученые, среди которых был и украинец Вадим Степанчук из Института археологии Национальной академии наук Украины, изучили 16 кусков охры – природного минерального пигмента на основе железа – возрастом до 70 000 лет. Охру издавна использовали древние цивилизации для окрашивания, декорирования и практических нужд, например, для дубления шкур животных. Хотя ранее предполагали, что неандертальцы могли использовать этот пигмент для украшения тела или одежды, прямых доказательств не хватало.

С помощью современных технологий, таких как сканирующие электронные микроскопы и портативные рентгеновские сканеры, исследователи изучили состав и поверхность найденных фрагментов. Анализ показал, что многие из них использовались для нанесения отметок. На поверхности были обнаружены следы шлифовки, заточки и гравировки, говорится в исследовании, опубликованном на страницах Science Advances.



Куски охры из Крыма / Фото Francesco d'Errico

Наиболее значимой находкой стал кусок желтой охры возрастом более 40 000 лет, которому сознательно придали форму, похожую на мел или карандаш. Его длина составляет около 4,5 сантиметра. Детальный анализ показал, что кончик этого инструмента неоднократно перезатачивали и использовали для рисования.

Ученые утверждают, что такая форма не является результатом случайного износа, а была создана намеренно. Это может означать, что неандертальцы занимались символической деятельностью, например, рисованием.



Этот карандаш из охры был намеренно заточен / Фото Francesco d'Errico

Еще один фрагмент имел гравированные и отполированные поверхности, что также указывает на его использование в качестве инструмента для нанесения знаков. Третий кусок имел микроскопические следы многократного шлифования и заточки, подобно меловому объекту.



Фрагменты охры, которой пользовались неандертальцы / Фото Francesco d'Errico

Эти находки подтверждают, что по крайней мере некоторые материалы из охры применялись в символических ритуалах.

Это был инструмент, который несколько раз подвергали тщательной обработке и переработке, что делает его очень особенным. Это не просто карандаш по форме. Это карандаш, потому что его использовали как карандаш. Возможно, его использовали на коже или камне, чтобы нарисовать линию – возможно, это отпечаток художественной деятельности,

– цитирует Франческо Д'Эррико издание New Scientist.

Такие открытия помогают проследить начала символического поведения – создания и использования объектов для передачи смысла, что является ключевым признаком развитого мышления. Это исследование показывает, что культурные практики неандертальцев могли быть похожими на те, существовавшие у ранних Homo sapiens, что дает нам более полное представление об их жизни.