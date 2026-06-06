Samsung готовит большое обновление Galaxy Watch: часы станут персональным тренером

Samsung продолжает расширять возможности своих умных часов в сфере здоровья и спорта. Уже в ближайшее время пользователи получат набор новых инструментов, которые будут анализировать состояние организма значительно глубже, чем раньше.

Компания Samsung объявила о запуске сразу нескольких новых функций для линейки Galaxy Watch. Производитель называет их очередным шагом к созданию "проактивного и интеллектуального партнера по здоровью", который не только собирает данные, но и помогает пользователю понимать их содержание. Об этом пишет BGR.

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Какие новые возможности получат владельцы Galaxy Watch?

Нововведения начнут поступать на часы Galaxy Watch с 8 июня. Сначала доступ получат новые модели, а впоследствии функции распространят и на старые устройства.

Основная идея обновления заключается в том, чтобы превратить сухие показатели датчиков на понятную картину физического состояния человека. Для этого Samsung активно использует алгоритмы искусственного интеллекта, которые анализируют накопленные данные и формируют персонализированные рекомендации.

Одной из главных новинок станет система Vitals, которая обеспечит комплексный обзор основных показателей организма.

Во время ночного отдыха Galaxy Watch будет отслеживать не менее пяти важных биометрических сигналов:

частоту сердечных сокращений;

частоту дыхания;

вариабельность сердечного ритма;

уровень кислорода в крови;

температуру кожи.

Полученные данные система будет сравнивать с индивидуальными базовыми показателями пользователя. Это позволит быстрее выявлять изменения, которые могут свидетельствовать об усталости, перегрузке или других нарушениях в работе организма.

В Samsung отмечают, что новая функция должна помочь лучше понимать сигналы собственного тела без чрезмерного количества сообщений. Именно поэтому искусственный интеллект также будет оценивать, когда действительно стоит отправлять уведомления, а когда нет.

Ежедневная кардионагрузка под контролем ИИ

Для тех, кто регулярно занимается спортом, Samsung подготовила инструмент Daily Cardio Load. Его задача - анализировать накопленную нагрузку на сердечно-сосудистую систему в течение дня и определять безопасный уровень тренировок.

Система будет оценивать степень нагрузки на организм и рассчитывать индивидуальную тренировочную способность пользователя. На основе этих данных искусственный интеллект будет предлагать оптимальные цели для тренировок, а также рекомендовать периоды отдыха.

В компании считают, что такой подход поможет снизить риск переутомления и спортивных травм, особенно среди людей, которые активно занимаются бегом, велоспортом или другими кардиотренировками. Ожидается, что результаты анализа будут отображаться в виде графиков, которые позволят быстро оценить дневную активность и понять, насколько организм готов к дополнительным нагрузкам.

Оценка здоровья сердца в одном показателе

Еще одним важным нововведением станет Heart Health Score.

Функция развивает возможности инструмента Vascular Load, который Samsung представила ранее. Теперь пользователи получат единый комплексный показатель, характеризующий текущее состояние сердечно-сосудистой системы.

Для расчета будут учитываться:

качество сна;

уровень физической активности;

уровень стресса;

данные о составе тела.

В результате пользователь сможет отслеживать влияние своих ежедневных привычек на здоровье сердца в долгосрочной перспективе.

Samsung считает, что такая система поможет быстрее определять полезные и вредные для здоровья привычки, а также понять, какие факторы больше всего влияют на самочувствие.

Fitness Index покажет сильные и слабые стороны организма

Еще одна новая функция получила название Fitness Index.

Она будет анализировать физическую форму пользователя на основе нескольких ключевых показателей:

частоты сердечных сокращений;

максимального потребления кислорода VO2 Max;

количества ежедневных шагов;

результатов тренировок.

После обработки информации система будет сравнивать результаты с данными других пользователей. Это позволит определить физические преимущества и недостатки конкретного человека, а также подсказать направления для дальнейшего развития.

По замыслу Samsung, Fitness Index должен сделать тренировки более персонализированными и помочь людям достигать спортивных целей эффективнее.

Дополнительные инструменты для оценки здоровья

Кроме основных новинок, Samsung также работает над несколькими менее заметными, но потенциально полезными показателями.

Среди них - Antioxidant Index, который поможет оценивать состояние питания и уровень антиоксидантов в организме. Также компания развивает AGEs Index. Этот показатель предназначен для долгосрочного анализа влияния образа жизни на организм и должен демонстрировать как положительные, так и отрицательные последствия повседневных привычек.

Все новые инструменты станут частью экосистемы Samsung Health. Компания стремится сделать приложение не просто хранилищем статистики, а персональным центром контроля здоровья, который будет помогать пользователям принимать более осознанные решения относительно образа жизни.