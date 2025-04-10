Instagram тестирует заблокированные публикации, которые открываются с помощью секретного кода

В Instagram скоро появится новый тип публикаций, который позволит авторам контента увеличить вовлеченность аудитории. Особые заблокированные Reels можно будет открыть с помощью кода, а также подсказки, которая поможет этот код найти или отгадать.

Одно из потенциальных применений – возможность для знаменитостей делиться эксклюзивными кадрами со своими самыми преданными поклонниками, которые с большой вероятностью знают ответ на подсказки к коду, сообщает 24 Канал со ссылкой на Android Police. Например, автор может заблокировать ролик с подсказкой "мой день рождения" или "имя моей собаки", чтобы поделиться эксклюзивным контентом.

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Как это будет работать

Социальная сеть, принадлежащая Meta, сейчас тестирует эту функцию на своем аккаунте Design. Она поделилась заблокированным роликом, который побуждает зрителей ввести секретный код. Подсказка для кода – "первый хэштег в описании" к публикации. В этом случае кодом является слово "threads".

Пока что открыть пост можно только в приложении, поскольку в веб-версии функция еще не работает. Но после того, как вы разблокируете ролик, то увидите баннер с надписью "coming soon", который, судя по всему, является объявлением аккаунта Design о том, что он запускает профиль в новой соцсети Threads.



Как работает функция заблокированных постов / Коллаж 24 Канала

В сетке профиля такая публикация отображается размытой и с пиктограммой ключа в верхнем правом углу. Стоит отметить, что размытие не настолько сильное, чтобы нельзя было вообще распознать, что под ним находится.

Функция также может быть использована создателями и брендами для запуска промо-акций или маркетинговых кампаний новым интересным способом. Например, они могут использовать заблокированные ролики для презентации продукта или для создания ажиотажа вокруг таинственности запуска.

Для обычных пользователей новая функция может стать интересным способом поделиться контентом с определенными друзьями. Но очевидно, что не все захотят иметь дело с заблокированными роликами и тратить время на поиски секретных кодов, тем более, что Instagram и так переполнен множеством различных типов контента и функций.

Как и в случае с любой другой тестовой функцией, неизвестно, когда Instagram планирует широко ее внедрять. Поскольку это тестирование, компания может вообще от этого отказаться, если получит плохие отзывы от аудитории.