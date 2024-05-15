Благодаря новым функциям Google позиционирует Поиск как нечто больше, чем просто способ поиска веб-сайтов. Вместо этого компания хочет, чтобы люди использовали ее поисковую систему для непосредственного получения ответов, сгенерированных на основе материала из найденных страниц.

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Детали

Новый поиск называется "AI Overview" в англоязычном варианте, что можно перевести как "ИИ Обзор".

Благодаря генеративному искусственному интеллекту поисковая система может делать больше, чем вы могли себе представить. Можете спрашивать все, что вам приходит в голову, или что вам нужно сделать — от исследований до планирования и мозгового штурма - а Google позаботится обо всей работе,

– пишет Лиз Рид, вице-президентка и руководительница Google Search.

Изменения, которые Google вносит в Поиск, основного источника заработка компании, является ответом на взрыв генеративного ИИ, произошедший после выхода ChatGPT от OpenAI в конце 2022 года. С тех пор несколько приложений и сервисов на основе ИИ, в частности ChatGPT, Anthropic, Perplexity и Bing от Microsoft, который работает на основе GPT-4 от OpenAI, бросили вызов флагманскому сервису Google, непосредственно предоставляя ответы на вопросы, а не просто представляя людям список ссылок. Это разрыв, который Google пытается заполнить своими новыми функциями.

Отныне Google будет показывать полные ответы, сгенерированные искусственным интеллектом, в ответ на большинство поисковых запросов в верхней части страницы результатов. Расширение функции после длительного тестирования начинают с США с планами дальнейшего увеличения охвата.

Впервые Google представил эту функцию год назад на конференции Google I/O в 2023 году, но до сих пор каждый, кто хотел воспользоваться ею, должен был зарегистрироваться на платформе Search Labs, которая позволяет людям испытать будущие функции еще до их общего выпуска. Сейчас Google делает обзоры с искусственным интеллектом доступными для сотен миллионов американцев и заявляет, что ожидает, что к концу года они станут доступными в других странах для более миллиарда людей. Рид написала, что люди, которые решили попробовать эту функцию через Search Labs, воспользовались ею "миллиарды раз".



Пример работы Поиска с ИИ / Фото Google

Интересно, что вице-президентка утверждает, якобы любые ссылки, включены в ответы, сгенерированных искусственным интеллектом, получают больше кликов, чем если бы страница появилась в виде традиционного списка, хотя, по логике, должно было бы быть наоборот, ведь зачем человеку переходить на какую-то страницу, если ИИ уже прочитал там все и скомпоновал в короткий обзор. Это должно было бы вызвать беспокойство у издателей новостей, создателей текстов, блогеров, исследователей и других. Однако Лиз Рид уверяет, что волноваться не стоит.

Расширяя этот опыт, мы и в дальнейшем будем сосредотачиваться на направлении ценного трафика издателям и создателям,

– пишет Рид.

Функции и возможности

В дополнение к обзорам с искусственным интеллектом, поиск по определенным запросам, связанными с ресторанами и рецептами, а впоследствии и с фильмами, музыкой, книгами, отелями, шопингом и т.д. на английском языке в США будет показывать новую поисковую страницу, где результаты будут организованы с помощью искусственного интеллекта .

. Те, кто подписался на Search Labs (в Украине недоступно), также получил доступ к еще большему количеству функций на основе генеративного ИИ в Поиске Google. Например, пользователи могут воспользоваться "Обзором ИИ" , чтобы упростить язык или более подробно разбить сложную тему. В качестве примера компания привела просьбу объяснить связь между молнией и громом.

, чтобы упростить язык или более подробно разбить сложную тему. В качестве примера компания привела просьбу объяснить связь между молнией и громом. Тестировщики Search Labs также смогут задавать Google действительно сложные вопросы в одном запросе, чтобы получить ответы на одной странице вместо того, чтобы делать несколько поисков . Пример, который приводит публикация в блоге Google: "Найди лучшие студии йоги или пилатеса в Бостоне и покажи подробную информацию об их вступительных предложениях и время пешей прогулки от Бикон Хилл". В ответ Google показывает студии йоги и пилатеса с самым высоким рейтингом вблизи бостонского района Бикон-Хилл и даже наносит их на карту для удобства навигации.

. Пример, который приводит публикация в блоге Google: "Найди лучшие студии йоги или пилатеса в Бостоне и покажи подробную информацию об их вступительных предложениях и время пешей прогулки от Бикон Хилл". В ответ Google показывает студии йоги и пилатеса с самым высоким рейтингом вблизи бостонского района Бикон-Хилл и даже наносит их на карту для удобства навигации. Google также хочет стать планировщиком питания и отпуска , позволяя людям, которые регистрируются в Search Labs, давать запросы вроде "Создать 3-дневный план питания для группы, который легко приготовить", позволяя при этом заменять отдельные результаты в плане, созданном искусственным интеллектом, на что-то другое (например, заменить мясное блюдо в плане питания на вегетарианское).

, позволяя людям, которые регистрируются в Search Labs, давать запросы вроде "Создать 3-дневный план питания для группы, который легко приготовить", позволяя при этом заменять отдельные результаты в плане, созданном искусственным интеллектом, на что-то другое (например, заменить мясное блюдо в плане питания на вегетарианское). Наконец, Google со временем позволит каждому, кто зарегистрируется в Search Labs, использовать видео в качестве поискового запроса вместо текста или изображений. "Возможно, вы купили проигрыватель в комиссионном магазине, но он не работает, когда вы его включаете, а металлическая часть с иглой просто дрейфует. Поиск с помощью видео сэкономит вам время и хлопоты, связанные с поиском нужных слов для описания этой проблемы, и вы получите обзор искусственного интеллекта с шагами и ресурсами для устранения неисправности", – написала Рид.

В Google заявили, что все эти новые возможности реализованы в новой модели Gemini, специально разработанной для Поиска, которая сочетает в себе передовые многошаговые рассуждения и мультимодальные возможности Gemini с традиционными поисковыми системами Google. Если они покажут успешные результаты, то будут распространены по всему миру со временем.