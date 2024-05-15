Завдяки новим функціям Google позиціонує Пошук як щось більше, ніж просто спосіб пошуку вебсайтів. Натомість компанія хоче, щоб люди використовували її пошукову систему для безпосереднього отримання відповідей, згенерованих на основі матеріалу зі знайдених сторінок.

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Новий пошук називається "AI Overview" в англомовному варіанті, що можна перекласти як "ШІ Огляд".

Завдяки генеративному штучному інтелекту пошукова система може робити більше, ніж ви могли собі уявити. Можете запитувати все, що вам спадає на думку, або що вам потрібно зробити — від досліджень до планування й мозкового штурму — а Google подбає про всю роботу,

– пише Ліз Рід, віцепрезидентка й керівниця Google Search.

Зміни, які Google вносить до Пошуку, основного джерела заробітку компанії, є відповіддю на вибух генеративного ШІ, що стався після виходу ChatGPT від OpenAI наприкінці 2022 року. Відтоді кілька додатків і сервісів на основі ШІ, зокрема ChatGPT, Anthropic, Perplexity і Bing від Microsoft, який працює на основі GPT-4 від OpenAI, кинули виклик флагманському сервісу Google, безпосередньо надаючи відповіді на запитання, а не просто представляючи людям список посилань. Це розрив, який Google намагається заповнити своїми новими функціями.

Відтепер Google показуватиме повні відповіді, згенеровані штучним інтелектом, у відповідь на більшість пошукових запитів у верхній частині сторінки результатів. Розширення функції після тривалого тестування починають зі США з планами подальшого збільшення охоплення.

Вперше Google представив цю функцію рік тому на конференції Google I/O у 2023 році, але до цього часу кожен, хто хотів скористатися нею, повинен був зареєструватися на платформі Search Labs, яка дозволяє людям випробувати майбутні функції ще до їхнього загального випуску. Зараз Google робить огляди зі штучним інтелектом доступними для сотень мільйонів американців і заявляє, що очікує, що до кінця року вони стануть доступними в інших країнах для понад мільярда людей. Рід написала, що люди, які вирішили спробувати цю функцію через Search Labs, скористалися нею "мільярди разів".



Приклад роботи Пошуку з ШІ / Фото Google

Цікаво, що віцепрезидентка стверджує, нібито будь-які посилання, включені до відповідей, згенерованих штучним інтелектом, отримують більше кліків, ніж якби сторінка з'явилася у вигляді традиційного списку, хоча, за логікою, мало би бути навпаки, адже для чого людині переходити на якусь сторінку, якщо ШІ вже прочитав там усе й скомпонував у короткий огляд. Це мало би викликати занепокоєння у видавців новин, творців текстів, блогерів, дослідників та інших. Однак Ліз Рід запевняє, що хвилюватися не варто.

Розширюючи цей досвід, ми й надалі зосереджуватимемося на спрямуванні цінного трафіку видавцям і творцям,

– пише Рід.

Функції та можливості

На додаток до оглядів зі штучним інтелектом, пошук за певними запитами, пов'язаними з ресторанами та рецептами, а згодом і з фільмами, музикою, книгами, готелями, шопінгом тощо англійською мовою в США показуватиме нову пошукову сторінку, де результати будуть організовані за допомогою штучного інтелекту .

. Ті, хто підписався на Search Labs (в Україні недоступно), також отримав доступ до ще більшої кількості функцій на основі генеративного ШІ в Пошуку Google. Наприклад, користувачі можуть скористатися "Оглядом ШІ" , щоб спростити мову або більш детально розбити складну тему. Як приклад компанія навела прохання пояснити зв'язок між блискавкою і громом.

, щоб спростити мову або більш детально розбити складну тему. Як приклад компанія навела прохання пояснити зв'язок між блискавкою і громом. Тестувальники Search Labs також зможуть ставити Google дійсно складні запитання в одному запиті, щоб отримати відповіді на одній сторінці замість того, щоб робити кілька пошуків . Приклад, який наводить публікація в блозі Google: "Знайди найкращі студії йоги або пілатесу в Бостоні і покажи детальну інформацію про їхні вступні пропозиції та час пішої прогулянки від Бікон Хілл". У відповідь Google показує студії йоги та пілатесу з найвищим рейтингом поблизу бостонського району Бікон-Гілл і навіть наносить їх на карту для зручності навігації.

. Приклад, який наводить публікація в блозі Google: "Знайди найкращі студії йоги або пілатесу в Бостоні і покажи детальну інформацію про їхні вступні пропозиції та час пішої прогулянки від Бікон Хілл". У відповідь Google показує студії йоги та пілатесу з найвищим рейтингом поблизу бостонського району Бікон-Гілл і навіть наносить їх на карту для зручності навігації. Google також хоче стати планувальником харчування та відпустки , дозволяючи людям, які реєструються в Search Labs, давати запити на кшталт "Створити 3-денний план харчування для групи, який легко приготувати", дозволяючи при цьому замінювати окремі результати в плані, створеному штучним інтелектом, на щось інше (наприклад, замінити м'ясну страву в плані харчування на вегетаріанську).

, дозволяючи людям, які реєструються в Search Labs, давати запити на кшталт "Створити 3-денний план харчування для групи, який легко приготувати", дозволяючи при цьому замінювати окремі результати в плані, створеному штучним інтелектом, на щось інше (наприклад, замінити м'ясну страву в плані харчування на вегетаріанську). Нарешті, Google з часом дозволить кожному, хто зареєструється в Search Labs, використовувати відео в якості пошукового запиту замість тексту або зображень. "Можливо, ви купили програвач у комісійному магазині, але він не працює, коли ви його вмикаєте, а металева частина з голкою просто дрейфує. Пошук за допомогою відео заощадить вам час і клопоти, пов'язані з пошуком потрібних слів для опису цієї проблеми, і ви отримаєте огляд штучного інтелекту з кроками та ресурсами для усунення несправності", – написала Рід.

У Google заявили, що всі ці нові можливості реалізовані в новій моделі Gemini, спеціально розробленій для Пошуку, яка поєднує в собі передові багатокрокові міркування і мультимодальні можливості Gemini з традиційними пошуковими системами Google. Якщо вони покажуть успішні результати, то будуть поширені по всьому світу згодом.