Apple представила новый iMac с процессором M4, Apple Intelligence и нанотекстурированным дисплеем

Компания Apple представила новейшую модель iMac, оснащенную усовершенствованным процессором M4 и функциями искусственного интеллекта Apple Intelligence. Этот 24-дюймовый моноблок оснащён дисплеем Retina с разрешением 4,5K и нанотекстурированным стеклом, значительно уменьшающим блики.

Обновленный iMac стоимостью от 1299 долларов имеет повышенную производительность и улучшенный дизайн, что подходит как для обычных пользователей, так и для профессионалов, отмечают в Apple.

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Что должен заметить пользователь

Apple заявляет, что благодаря чипу M4 новый iMac работает в 1,7 раза быстрее для производительных задач и в 2,1 раза быстрее для более требовательных рабочих процессов, таких как редактирование фотографий и игры, по сравнению с iMac на базе M1.



Цветные варианты iMac / Фото Apple

Искусственный интеллект

Нейронная технология Apple Neural Engine в M4 обеспечивает работу Apple Intelligence в iMac. Это персонализированная системы искусственного интеллекта, предназначена для повышения производительности, коммуникации и конфиденциальности.

Больше оперативной памяти

Теперь iMac поставляется со стандартной оперативной памятью объемом 16 ГБ, которую можно увеличить до 24 ГБ или 32 ГБ, по сравнению с минимальными 8 ГБ в предыдущих версиях.

Процессор Neural Engine в модели M4 втрое мощнее, чем в модели M1 iMac, что обеспечивает передовую вычислительную мощность настольного компьютера.



iMac получил больше оперативной памяти / Фото Apple

Улучшение дисплея и камеры

24-дюймовый дисплей Retina с разрешением 4,5K теперь имеет нанотекстурированное стекло, которое уменьшает блики, сохраняя при этом качество изображения, что облегчает его использование в светлых помещениях.

Кроме того, iMac может похвастаться 12-мегапиксельной камерой Center Stage с функцией Desk View, которая позволяет пользователям показывать как себя, так и рабочее пространство сверху – идеальный инструмент для онлайн-преподавателей и создателей контента.

Новый звук

Аудиосистема оснащена тремя микрофонами и шестью динамиками для чистого звука студийного качества, а все четыре порта USB-C теперь поддерживают Thunderbolt 4, что обеспечивает сверхбыструю передачу данных и подключение к двум внешним дисплеям с разрешением до 6K.

Беспроводные возможности включают Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, а Touch ID обеспечивает безопасное и удобное переключение профилей пользователей, доступ к Apple Pay и разблокировку устройства.

Интеграция AI и Apple Intelligence

Apple Intelligence предлагает пользователям беспрепятственную работу с Siri, которая теперь поддерживает как устные, так и печатные команды. Новые функции Apple Intelligence появятся в декабре и будут включать такие инструменты, как Image Playground для создания креативных изображений и Genmoji для создания собственных эмодзи.

Apple также планирует интегрировать ChatGPT с Siri и Writing Tools, что повысит производительность без переключения между различными приложениями.

Важной особенностью Apple Intelligence является то, что он ориентирован на защиту личных данных пользователей. Apple отмечает, что ни одна информация не будет собираться и не будет передаваться компании или другим сервисам. Именно поэтому, компания и делает собственный ИИ, а не использует полностью готовые решения.



Ключевые особенности новых iMac / Фото Apple

Цены и возможности конфигурации

Базовая конфигурация iMac стоимостью 1299 долларов включает 8-ядерный процессор и графический процессор, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель объемом 256 ГБ с двумя портами Thunderbolt 4. Обновленная модель за 1499 долларов предлагает 10-ядерный процессор и графический процессор, четыре порта Thunderbolt 4, а также возможность расширения памяти до 32 ГБ и хранилища до 2 ТБ.

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Обе конфигурации поставляются с подобранными по цвету клавиатурой Magic Keyboard и мышью Magic Mouse или дополнительным трекпадом Magic Trackpad, которые теперь оснащены портами USB-C.

Предварительные заказы на новый iMac M4 начинаются 28 октября на официальном сайте Apple, а в магазинах и у авторизованных реселлеров они появятся с 8 ноября.