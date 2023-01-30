Новый нейроимплант тоньше человеческих волос и не требует вживления в мозг

Кора головного мозга человека состоит из шести клеточных слоев. Команда ученых и инженеров из Precision Neuroscience работает над устройством, которое станет седьмым.

Этот имплант, использование которого не требует вмешательства в ткани мозга, должен помочь пациентам управлять цифровой электроникой с помощью одних нейронных сигналов. Они смогут двигать курсор на экране и набирать текст сообщений силой мысли.

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Что известно

Устройство Layer 7 Cortical Interface напоминает кусок скотча и состоит из массы электродов тоньше человеческих волос. Это позволяет закрепить их на поверхности мозга, не повреждая ткани.

Percision в 2021 году создал Бенджамин Рапопорт, соучредитель компании Илона Маска Neuralink, занимающейся разработками в той же области. Но если нейроимплант Neuralink вживляется в ткани мозга, то специалисты Precision придумали менее инвазивный хирургический метод. Для имплантации нужно только сделать тонкий разрез в черепе и продвинуть туда пластинку с электродами.

Разрез должен быть не больше миллиметра толщиной, так что для операции пациенту не нужно даже брить волосы на голове. Кроме того, эта процедура обратима: имплант можно будет удалить, когда потребность в нем отпадет

Мне кажется, это большой прогресс по сравнению с технологиями, которые требуют, например, краниотомию, удаление значительной части черепа, что занимает много времени и несет риск заражения. Я не встречал никого, кто бы хотел, чтобы ему в черепе просверлили дыру,

– говорит Майкл Магер, еще один основатель Precision Neuroscience.

Недостаток технологии Precision, по мнению сторонних экспертов, в том, что устройство, расположенное на поверхности коры, будет считывать сигналы мозга менее эффективно, чем имплантированное.

Компания уже проводила эксперименты на животных и рассчитывает получить разрешение на клинические испытания на людях в ближайшие месяцы.