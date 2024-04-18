Стартап показал человекоподобного робота с ИИ, который управляется естественной речью

Menteebot – это робот, имеющий примерно человеческий рост, а также ходит на двух ногах. Пользователь может управлять им с помощью обычной естественной речи, понимание которой обеспечивает искусственный интеллект на борту. Компания утверждает, что он даже может обучаться новым задачам.

Что известно о новом роботе

Компания, создавшая новую машину, рекламирует его как "персонализированного робота с искусственным интеллектом, которого вы можете обучать". Он может бегать, ходить боком и поворачиваться. Все это якобы "с таким же балансом и контролем, как у человека". Производитель Mentee Robotics также заявляет, что робот будет регулировать свою походку при поднятии тяжелых предметов.

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Стоит отметить, что он не имеет головы, как некоторые другие аналоги. В верхней части его тела установлена плоская панель с камерами и датчиками.

Menteebot ходит значительно быстрее, чем некоторые его конкуренты, и лучше держит равновесие, но пока все равно немного шатается и должен замедляться, чтобы не перевернуться: видео

Человекоподобные роботы существуют уже давно. Был Asimo от Honda, которого, к сожалению, сняли с производства, Optimus от Tesla, помощник Digit от Agility Robotics. Мы также сегодня писали о новом роботе от Boston Dynamics, которого представили буквально через несколько часов после Menteebot.

Есть одно существенное отличие между вышеупомянутыми ботами и творением Mentee Robotics. Последний напихан алгоритмами искусственного интеллекта, моделями обработки естественного языка и программным обеспечением, которое разблокирует "передовые методы обучения". Компания утверждает, что это означает, что робот "не привязан к ограниченному набору команд" и что он даже может вести разговоры с людьми. Фактически, пользователи дают роботу команды на естественном языке и получают ответ тем же методом. Это что-то вроде чат-бота и голосового помощника в теле большого робота.

Это робот с двумя руками и двумя ногами, который теоретически может делать многое из того, что делаем мы. Компания утверждает, что мы можем научить его делать многие вещи. Кажется, это похоже на другую противоречивую технологию искусственного интеллекта – Rabbit R1. Чтобы обучить Menteebot новой задаче, вы запускаете смоделированную версию бота через цифровую версию задачи. Программа выполняет задание снова и снова, пока не поймет его. После этого робот должен быть в состоянии выполнить задание в реальном мире. Это кажется чрезвычайно большим обещанием, но стоит подождать, чтобы увидеть конечный результат. Будем надеяться, что эта машина не будет "галлюцинировать", как все нынешние чат-боты, и делать все, что ему заблагорассудится, как другие технологии искусственного интеллекта.

Menteebot весит 68 килограммов и выглядит довольно ловким. Компания предоставила много видео, где робота испытывают на прочность. Он может бегать, а руки и кисти "имеют полный диапазон движений и достаточную точность для выполнения деликатных задач". С этой целью есть видео, на котором он осторожно передает человеку кусок столовой посуды.

Хотя маловероятно, что этот робот будет соответствовать первоначальным рекламным материалам, когда он появится в 2025 году, он все равно кажется довольно крутым.

Menteebot будет доступен в двух вариантах. Это жилой бот, который будет выполнять домашние обязанности, и коммерческий бот, который будет заниматься ручным трудом.