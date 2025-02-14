Viber запускает Viber Dating в Украине: стартовала предварительная регистрация

Компания Rakuten Viber открыла предварительную регистрацию для украинских пользователей в новом сервисе знакомств Viber Dating. Новая функция расширяет экосистему Viber и позволяет находить партнеров в онлайне с гарантией подлинности профилей, поскольку все они связаны с учетными записями в Viber.

Важно отметить, что при этом номера телефонов пользователей остаются скрытыми для обеспечения конфиденциальности, рассказали 24 Каналу в Rakuten Viber.

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В феврале Viber провел опрос среди украинцев, чтобы выяснить основные проблемы, с которыми они сталкиваются в приложениях для знакомств.

45% назвала главной проблемой ложную информацию в профилях,

26% отметили высокий уровень мошенничества.

В опросе, которое проводилось в официальном канале Rakuten Viber Украина, приняли участие около 30 тысяч пользователей.

Viber Dating решает эти вопросы, поскольку все аккаунты в сервисе созданы реальными людьми, которые уже имеют учетную запись в Viber. При этом сервис сохраняет конфиденциальность данных: профиль для знакомств является отдельным от основного, а телефонные номера не отображаются другим пользователям.

Чтобы присоединиться к листу ожидания, необходимо заполнить профиль в Viber.

Для этого нужно зайти в меню "Дополнительно" → "Viber Dating Бета-версия", нажать на пункт меню и выбрать "Присоединиться к списку ожидания".

Доступ к регистрации также можно получить по ссылке: https://vb.me/dating_wl_ua (только с мобильного устройства).

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Запуск Viber Dating в Украине состоится в ближайшее время. После официального старта пользователи смогут искать новые знакомства, общаться и просматривать свои пары непосредственно в приложении Viber. Более подробная информация будет обнародована после полноценного запуска сервиса.