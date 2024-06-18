17-летняя украинская ученая изобрела новый материал для защиты военных на поле боя

Украинка Анастасия Миницкая изобрела уникальный защитный материал на основе алюминия, который поможет спасать жизни военных ВСУ. Он стал результатом многочисленных экспериментов и попыток, а теперь патентуется и может быть вскоре испытан в полевых условиях.

В чем предназначение нового материала

Анастасия Миницкая, выпускница киевского технического лицея и победительница конкурса изобретений Малой Академии наук, сегодня занимается созданием новых технологий в КПИ. Вместе со своим научным руководителем Олегом Козленко и другими учеными института она поставила себе цель: помочь украинской армии противостоять российским оккупантам.

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План предусматривал создание сверхлегкого металлополимерного материала, который смог бы улучшить защиту от пуль и обломков при меньшем весе, а также помог бы легко собирать и разбирать защитные конструкции.

Сейчас у военных актуальна тема именно защитных сооружений, которые можно было бы быстро собрать, разобрать, переносить, чтобы они были легкие и прочные одновременно. Но таких материалов достаточно мало,

– говорит Анастасия.

В основу изобретения легло другое изобретение, сделанное в КПИ, пористый алюминий, который также создавался для потенциально военных целей. Ученые начали искать способы сделать его еще более надежным с помощью различных наполнителей, что предоставили бы ему лучшей пластичности, прочности и еще больше уменьшили бы его массу. Материал пропитывали различными полимерами в виде гранул с помощью устройства под названием экструдер.

Ученые работали около года, перебирая различные варианты, пока не нашли лучший из них. Новый материал способен обеспечить дополнительную защиту во время разминирования, контактов с взрывоопасными материалами и другой опасностью.

Мы сделали такой вариант, что его свойства намного лучше при меньшей массе,

– говорит Олег Козленко.

Ученый добавляет, что новый материал позволит военным быстрее организовывать огневые точки под огнем противника, которые будут защищены от обломков и пуль.

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Изобретение уже патентуют, а тем временем Анастасия говорит, что мечтает увидеть его испытания в полевых условиях и при необходимости внести изменения, чтобы сделать результат еще лучше.