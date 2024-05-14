Китай призывает технологических гигантов не покупать чипы Nvidia для обучения ИИ

Китайские чиновники призвали крупные отечественные технологические компании отдавать предпочтение чипам искусственного интеллекта местного производства, а не произведенным Nvidia. Это касается Alibaba, Baidu, ByteDance (материнская компания TikTok) и Tencent. Они должны уменьшить свою зависимость от чипов иностранного производства.

Теперь китайские технологические гиганты должны закупать равное количество микросхем ИИ местного и иностранного производства для своих новых дата-центров. Однако выполнение этой директивы не было строгим, и остается неопределенным, будут ли применены какие-то санкции к фирмам, которые не соблюдают требования.

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Представители Национальной комиссии по развитию и реформам Китая и Министерства промышленности и информационных технологий, а также вышеупомянутых технологических гигантов никак не прокомментировали новую директиву, поскольку они вообще не ответили на запросы The Information. Nvidia также отказалась комментировать отчет.

Этот шаг китайского правительства является значительным вызовом для Nvidia, которая стремилась разработать специализированные предложения, приспособленные к китайскому рынку.

В ответ на санкции США Nvidia работает над тремя новыми графическими процессорами для Китая:

H20,

L20,

L2.

Об этом в январе сообщало агентство Reuters, опираясь на информацию от двух лиц, знакомых с этим вопросом.

Китай является критически важным рынком и ключевым источником дохода для Nvidia. В 2023 финансовом году на эту страну пришлось 19% доходов Nvidia от продажи чипов для центров обработки данных.

для центров обработки данных. В феврале финансовый директор Nvidia Колетт Кресс сообщила инвесторам, что экспортные ограничения США привели к тому, что доля Китая в доходах компании упала до "среднего однозначного процента".

Если Китай не может покупать у США, он просто будет строить сам. Поэтому США должны быть осторожными. Китай – очень важный рынок для технологической индустрии,

– сказал генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан в интервью Financial Times в мае 2023 года.

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В то же время старания Nvidia по разработке чипов специально для Китая вполне могут быть сведены на нет этими новыми запретами. Дженсен Хуан отметил, что если компания потеряет китайский рынок, то запасного плана на этот случай не существует.