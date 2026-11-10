Кто-то похитил оборудование Nvidia на миллионы долларов во время перевозки

Партия оборудования Nvidia стоимостью 11,4 миллиона долларов пропала по пути из Окленда в Техас. Прошло более двух месяцев, но полиция до сих пор не сообщила ни об арестах, ни о возвращении груза.

Как исчезла партия оборудования?

По данным американских журналистов, шесть поддонов с неизвестным оборудованием Nvidia выехали из Окленда 29 августа на грузовике, направлявшемся в Форт-Уэрт в Техасе. Оборудование взяли по графику, а грузовик имел логотип компании, перевозящей продукты питания. Впоследствии он исчез с радаров. Кражу заметили только в начале сентября, когда покупатели поняли, что груз не поступил, пишет Ars Technica.

Полиция отследила маршрут грузовика. После погрузки он несколько раз останавливался на несколько часов, а затем следователи потеряли его где-то в округе Сан-Бернардино в Калифорнии. Полиция Окленда подтвердила, что заявление о большой краже было подано 13 сентября, а расследование продолжается до сих пор. Она не раскрыла, какое именно оборудование Nvidia было похищено и как была организована кража.

Почему такие кражи становятся все более распространенными?

Случай в Окленде – лишь самый последний в череде все более дерзких краж техники. Журналистка Ars Technica Эшли Беленджер недавно сообщила, что с момента начала этой волны в июне воры похитили подобные грузы на сумму более 100 миллионов долларов. По данным следователей, на которые ссылается NBC News, преступники тщательно планируют операции. Они подменяют GPS-координаты и даже устраивают столкновения с автомобилями полицейского эскорта. Украденные компоненты разбирают и продают на сером рынке или отправляют за границу, где доступ к американской технике может быть ограничен из-за санкций.

Оборудование Nvidia оказалось под особым прицелом. В 2025 году полиция расследовала кражи со взломом, в ходе которых пропала техника Nvidia на сумму более 7,5 миллиона долларов. Они произошли в окрестностях Фримонта и Юнион-Сити в Калифорнии. По данным The Mercury News, полиция считает, что воры добрались до груза следующим образом: группа добыла транспорт в Южной Калифорнии, а затем направилась на север, в район залива Сан-Франциско.

Сколько зарабатывают воры?

Профессор Школы бизнеса Хааса Калифорнийского университета в Беркли Олаф Грот объяснил ABC News, что они наживаются на разнице в ценах.

Если чип стоит примерно 550 тысяч долларов, то за рубежом его продают примерно за миллион долларов или больше,

– прокомментировал профессор Олаф Грот.

Такая маржа, по его словам, может стимулировать преступников.

Потому что грузы становятся больше. Кражи усложняются, и это указывает на профессионализацию команд, которые похищают такие грузы,

– добавил Грот.

Не каждая группа воров действует успешно. Как ранее сообщало издание Wired, в сентябре с территории склада в Калифорнии похитили два прицепа с логотипами Nvidia и PlusAI. Полиция нашла их неподалеку. Вероятно, воры срезали замки и увидели, что там лежит 20 тонн песка. PlusAI разрабатывает совместно с Nvidia решения для автономных грузовиков, а песок в прицепах имитировал вес груза.