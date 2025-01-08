Project Digits от NVIDIA – это шокирующий "персональный суперкомпьютер" с искусственным интеллектом

На выставке CES 2025 NVIDIA представила Project Digits – "персональный суперкомпьютер с искусственным интеллектом", который работает благодаря новому "суперчипу" GB10 Grace Blackwell Superchip в очень компактном формфакторе. Это еще один аналог Mac mini, но теперь от команды зеленых.

Что предлагает Project Digits

Генеральный директор Дженсен Хуанг говорит, что Project Digits "запускает весь стек искусственного интеллекта NVIDIA" и в этом устройстве "работает все программное обеспечение" компании. "Это облачная вычислительная платформа, которая стоит на вашем столе. Это даже рабочая станция, если вы хотите, чтобы она была такой", – добавил он. Новое устройство разработано для исследователей ИИ, аналитиков данных и студентов, а его мощный процессор обеспечивает вычислительную производительность до одного петафлопа, специально для работы с тяжелыми ИИ-моделями, прототипирования и тонких настроек, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

Смотрите также Bosch представила колыбель с искусственным интеллектом, которая расскажет, хорошо ли спит ваш ребенок

NVIDIA утверждает, что один блок Project Digits может запускать модели размером до 200 миллиардов параметров. Понятие параметров в искусственном интеллекте примерно соответствует количеству информации, на которой обучили модель, и соответственно навыкам решать проблемы. Модели с большим количеством параметров работают лучше, чем модели с меньшим количеством параметров.

У Project Digits вычислительной мощности здесь достаточно, чтобы обслуживать такие модели, как GPT-4o от OpenAI.



Project Digits / Фото NVIDIA

Чип GB10, разработан в партнерстве с MediaTek, оснастили графическим процессором NVIDIA Blackwell, соединенным с 20-ядерным процессором NVIDIA Grace. Внутри корпуса Project Digits чипы подключены к оперативной памяти объемом 128 гигабайт и флеш-памяти объемом до 4 терабайт.

NVIDIA заявляет, что два компьютера Project Digits могут быть соединены вместе для запуска моделей с 405 миллиардами параметров, если этого требует задача. Project Digits может работать автономно, так и подключаться к основному компьютеру Windows или Mac.



Project Digits / Фото NVIDIA

Цена

Но это недешево. Project Digits, которые работают под управлением собственной операционной системы DGX от NVIDIA (на базе Linux), будут доступны с мая у "топ-партнеров" по цене 3000 долларов, сообщила компания.



Project Digits может сочетаться с Windows или Mac, но, имея собственную ОС, может работать и автономно / Фото NVIDIA

Таким образом, не каждый сможет позволить себе приобрести собственный компьютер Project Digits, особенно студенты, на которых, как указывает заявление, компания также нацелена. Однако Дженсен Хуанг, кажется, не очень по этому поводу волнуется:

"Благодаря Project Digits суперчип Grace Blackwell становится доступным миллионам разработчиков. Размещение суперкомпьютера с искусственным интеллектом на рабочем столе каждого исследователя данных, исследователя искусственного интеллекта и студента дает им возможность участвовать и формировать эпоху искусственного интеллекта", – заявил он.