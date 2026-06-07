Какие компании первыми выпустят ноутбуки с новым процессором NVIDIA RTX Spark

Мир портативных компьютеров стоит на пороге глобальной трансформации. На выставке Computex 2026 технологический гигант NVIDIA презентовал свое видение будущего, где ноутбук становится не просто рабочим инструментом, а полноценным интеллектуальным партнером. Это стало возможным благодаря амбициозному чипу RTX Spark.

Чип, объединивший мощность сервера и мобильность ноутбука

Официальная презентация "суперчипа" NVIDIA RTX Spark стала одним из крупнейших событий в индустрии за последние десятилетия. Процессор разработали в рамках широкого альянса между NVIDIA, Microsoft и MediaTek. Это первая в мире кремниевая платформа для Windows, которую возвели с нуля на базе архитектуры ARM под нужды автономных локальных ИИ-агентов, сложного трехмерного рендеринга и высокопроизводительных игр. 24 Канал просмотрел анонсы компаний, которые собираются первыми выпустить устройства с новым процессором, чтобы бросить вызов Apple.

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Технические характеристики RTX Spark поражают даже опытных специалистов. Чип изготавливают по передовому 3-нанометровому технологическому процессу компании TSMC. Его конструкция базируется на чиплетной архитектуре, где два кристалла интегрируются с помощью скоростного интерконнекта NVLink-C2C, что обеспечивает обмен данными на скорости до 600 гигабайт в секунду.

Дженсен Хуанг показывает два ноутбука с RTX Spark, на которых запустили требовательные игры, а также сам чип: смотрите видео

Центральный процессор содержит 20 ядер NVIDIA Grace, над которыми работали совместно с MediaTek. Графический блок базируется на архитектуре Blackwell и насчитывает 6 144 ядра CUDA, тензорные ядра пятого поколения и RT-ядра для трассировки лучей. Общая ИИ-производительность чипа достигает 1 петафлопса. Главная особенность системы – интеграция до 128 гигабайт унифицированной оперативной памяти LPDDR5X, к которой имеют общий доступ как центральный, так и графический процессоры.

ПК переизобретают. На протяжении сорока лет вы запускали программы. Клик. Печать. С RTX Spark и Microsoft Windows вы запрашиваете – и ПК выполняет работу,

– прокомментировал основатель и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг.

Первые линейки ноутбуков: кто возглавил революцию

На рынок выходит первая волна устройств от ведущих производителей, каждый из которых пытается максимально раскрыть потенциал нового суперчипа.

ASUS ProArt P16 и P14

Компания ASUS представила две модели для создателей контента:

Флагманский P16 получил сенсорный 16-дюймовый тандемный OLED-дисплей с разрешением 4K и яркостью до 1 600 нит. Ноутбук весит всего 1,77 килограмма при толщине 12,9 миллиметра.

Младшая модель P14 имеет 14-дюймовый экран с разрешением 3K и вес 1,48 килограмма.

Оба лэптопа оснащены аккумуляторами большой емкости: 99,9 ватт-часов для старшей модели и 90 ватт-часов для младшей.



Ноутбуки от ASUS / Фото ASUS

MSI Prestige N16 Flip AI+

Это устройство формата "2-в-1" может разворачиваться на 360 градусов. Он имеет 16-дюймовый UHD+ тандемный OLED-экран и поддерживает работу со стилусом MSI Nano Pen, который прячется непосредственно в корпус.

Производитель установил батарею на 99,9 ватт-часов, что обеспечивает длительную автономность.

Другие характеристики пока что не известны.



MSI Prestige N16 Flip AI+ / Фото Neil Shah

Microsoft Surface Laptop Ultra

Новое устройство Microsoft называют самым мощным в семье Surface. Он будет поставляться с 15-дюймовым экраном mini-LED с рекордной яркостью до 2 000 нит. Инженеры разработали новую систему охлаждения с двумя вентиляторами, которая позволяет чипу работать на полную мощность без перегрева.

Ноутбук предлагает:

Новый чип NVIDIA RTX Spark (N1X) на базе архитектуры Blackwell.

До 20 ядер CPU + 6 144 ядра CUDA.

До 1 PFLOP мощности для локального ИИ.

До 128 ГБ унифицированной памяти LPDDR5X (300 ГБ/с пропускной способности).

Экран 15 дюймов, PixelSense Ultra mini-LED.

262 PPI.

Самый большой гаптический трекпад, когда-либо установленный в Surface.

USB4 / Thunderbolt, HDMI, кардридер SD и гнездо 3,5 мм.

Windows 11, оптимизирована специально для платформы RTX Spark.

Меньше 2 килограммов веса.



Microsoft Surface Laptop Ultra / Фото Microsoft

Microsoft и NVIDIA уверяют, что он предлагает графическую производительность, близкую к RTX 5070, но сохраняет философию автономности и эффективности Windows on ARM. Кроме того, программы вроде Photoshop, Premiere Pro, Blender, DaVinci Resolve, Cinema4D, Affinity, Cubase или CapCut уже оптимизированы для этой новой платформы. Даже Prism теперь может использовать GPU RTX Spark для ускорения приложений x86.

После лет наблюдения за тем, как как Apple доминирует в сегменте ультрамощных и эффективных ноутбуков, Microsoft отвечает устройством, которое стремится переопределить, каким может быть ПК Windows в 2026 году.

Если все обещанное осуществится, Surface Laptop Ultra может стать первым настоящим конкурентом MacBook Pro с Apple Silicon.



Microsoft Surface Laptop Ultra / Фото Microsoft

Dell XPS 16 Creator Edition

Dell также обновила свою премиальную линейку, добавив в нее поддержку RTX Spark и до 128 гигабайт унифицированной памяти. Ноутбук получил тандемный OLED-дисплей и полноценный набор портов, включая HDMI и считыватель SD-карт, что критически важно для профессионального монтажа видео.

Пользователи получат OLED-дисплей Tandem, точные цвета и практические порты, такие как HDMI и устройство для чтения карт памяти SD.

Обещают плавное воспроизведение видео, ускоренный экспорт и редактирование, улучшенную отзывчивость при многозадачной работе со сложными многослойными 3D-сценами, плавную работу для пользователей, которые используют инструменты создания с помощью искусственного интеллекта.



Dell XPS 16 / Фото Dell

Lenovo и HP

Также свои устройства анонсировали Lenovo и HP. Они получат похожие характеристики, хотя конкретики о них еще нет. Известно лишь, что HP установит новый процессор в OmniBook Ultra 16 и OmniBook X 14.

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Когда мы все это увидим?

На презентации озвучили дату выхода по меньшей мере нескольких из этих устройств – осень 2026 года. Цены на все неизвестны, но Dell, например, собирается продавать свои XPS за 600 – 700 долларов, в зависимости от комплектации. Microsoft Surface, очевидно, будут дороже, поскольку даже старые версии стартуют от 1150 долларов и доходят вплоть до 3650 долларов.