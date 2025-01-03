NVIDIA может объявить о выходе на рынок ПК с искусственным интеллектом на выставке CES

Bank Of America ожидает, что NVIDIA официально объявит о своем выходе на рынок ПК с искусственным интеллектом на предстоящей выставке CES. Компания является одним из лидеров рынка ИИ, производя для него видеокарты и чипы, так что это было бы крайне логичным шагом.

Что известно

В 2024 году NVIDIA была звездой среди компаний, периодически становясь самой дорогой в мире, и смещая с первого места даже Apple. Непрерывный рост капитализации стал следствием подъема рынка искусственного интеллекта. Сегодня ее продукция считается лучшей для разработки новых языковых моделей. Ее видеокарты закупаются десятками тысяч для мощных серверов Google, OpenAI, xAI и других. Но она также может выйти на рынок потребительского ИИ, чтобы удовлетворить спрос не только крупных корпораций, но и обычных пользователей, сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Wall St Engine, который цитирует слова аналитика Bank of America Вивека Арьи.

Смотрите также Как искусственный интеллект трансформирует бизнес: взгляд GlobalLogic на будущее технологий

Арья выпустил свой отчет для того, чтобы порекомендовать инвесторам покупать акции NVIDIA, поскольку он ожидает их роста. Он говорит, что выставка будет положительным катализатором для акций производителя графических процессоров.

На предстоящей выставке CES аналитик ожидает, что NVIDIA предоставит критически важную информацию о своей стратегии в сфере робототехники, а также подробнее раскроет платформу Jetson Thor для человекоподобных роботов, что соответствует новой теме вокруг "физического ИИ".

Также NVIDIA выпустит RTX 50xx – игровые варианты своих графических процессоров Blackwell для ПК, которые, как ожидается, смогут похвастаться "улучшенным "нейронным рендерингом" и более быстрой памятью GDDR7".

Кроме того, Вивек Арья ожидает, что NVIDIA предоставит еще одно обновление линейки графических процессоров для центров обработки данных и суперкомпьютеров, на которых обучают ИИ, "включая текущее поколение Blackwell (GB200, B200), обновленные варианты 2H (GB300, B300. Они получат больше памяти (288 гигабайт с использованием 12 стеков High HBM 3E) для более точных выводов ИИ).

Компания также может сделать тизер следующего поколения Rubin (CY26E)".

Наконец, и, возможно, наиболее критично, Арья ожидает официального выхода NVIDIA на "рынок ПК с искусственным интеллектом. Предположительно, это произойдет через партнерство с другой компанией, но остается небольшой шанс на "автономный выпуск процессора для ПК".

Это совпадает с другим отчетом, недавно выпущенным аналитиком Truist Securities Уиллом Стайном, в котором он объявил: "Мы считаем, что NVDA анонсирует клиентский процессор в течение 2025 года, открывая дополнительный рынок в размере около 35 миллиардов долларов".

Поэтому в свете ожидаемых событий на выставке CES, Арья дает рекомендацию покупать акции NVIDIA, называя компанию "лучшим выбором в секторе".

Выставка CES начнется 6 января с ключевого доклада и других мероприятий с участием генерального директора NVIDIA. Акции компании сейчас торгуются по цене в 135 долларов. Аналитик ожидает, что она вырастет до 190 долларов.