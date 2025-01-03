Що відомо

У 2024 році NVIDIA була зіркою серед компаній, періодично стаючи найдорожчою в світі, й посуваючи з першого місця навіть Apple. Невпинне зростання капіталізації стало наслідком підйому ринку штучного інтелекту. Сьогодні її продукція вважається найкращою для розробки нових мовних моделей. Її відеокарти закупляються десятками тисяч для потужних серверів Google, OpenAI, xAI та інших. Але вона також може вийти на ринок споживчого ШІ, щоб задовольнити попит не лише великих корпорацій, а й звичайних користувачів, повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Wall St Engine, який цитує слова аналітика Bank of America Вівека Ар'ї.

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Ар'я випустив свій звіт задля того, щоб порекомендувати інвесторам купувати акції NVIDIA, оскільки він очікує їхнього зростання. Він каже, що виставка буде позитивним каталізатором для акцій виробника графічних процесорів.

На майбутній виставці CES аналітик очікує, що NVIDIA надасть критично важливу інформацію про свою стратегію в сфері робототехніки, а також детальніше розкриє платформу Jetson Thor для людиноподібних роботів, що відповідає новій темі навколо "фізичного ШІ".

Також NVIDIA випустить RTX 50xx – ігрові варіанти своїх графічних процесорів Blackwell для ПК, які, як очікується, зможуть похвалитися "покращеним "нейронним рендерингом" і швидшою пам'яттю GDDR7".

Крім того, Вівек Ар'я очікує, що NVIDIA надасть ще одне оновлення лінійки графічних процесорів для центрів обробки даних та суперкомп'ютерів, на яких навчають ШІ, "включаючи поточне покоління Blackwell (GB200, B200), оновлені варіанти 2H (GB300, B300. Вони отримають більше пам'яті (288 гігабайтів з використанням 12 стеків High HBM 3E) для більш точних висновків ШІ).

Компанія також може зробити тизер наступного покоління Rubin (CY26E)".

Нарешті, і, можливо, найбільш критично, Ар'я очікує офіційного виходу NVIDIA на "ринок ПК зі штучним інтелектом. Імовірно, це відбудеться через партнерство з іншою компанією, але залишається невеликий шанс на "автономний випуск процесора для ПК".

Це збігається з іншим звітом, нещодавно випущеним аналітиком Truist Securities Віллом Стайном, у якому він оголосив: "Ми вважаємо, що NVDA анонсує клієнтський процесор протягом 2025 року, відкриваючи додатковий ринок у розмірі близько 35 мільярдів доларів".

Тож у світлі очікуваних подій на виставці CES, Ар'я дає рекомендацію купувати акції NVIDIA, називаючи компанію "найкращим вибором у секторі".

Виставка CES розпочнеться 6 січня з ключової доповіді та інших заходів за участю генерального директора NVIDIA. Акції компанії зараз торгуються за ціною в 135 доларів. Аналітик очікує, що вона виросте до 190 доларів.