Между Марсом и Юпитером нашли новую ледяную комету: почему это событие такое особенное

В 2021 году в главном поясе астероидов обнаружили загадочный объект. Теперь ученые Генри Сье из Института планетарных наук, Скотт Шеппард из Научного института Карнеги и Одри Тируэн из Лоуэллской обсерватории идентифицировали его как комету, имеющую ледяной состав. Исследователи подчеркивают важность этой находки для понимания распределения льда во внутренней части Солнечной системы.

Детали

Кометы главного пояса — это относительно малочисленные ледяные объекты, расположенные в поясе астероидов между Марсом и Юпитером, хотя обычно ледяные тела находятся в гораздо более холодных внешних регионах Солнечной системы. Эти кометы имеют характерные черты, такие как хвосты, тянущиеся от Солнца, или размытые облака вокруг них, вызванные солнечным теплом, испаряющим лед. Первые кометы главного пояса были обнаружены только в 2006 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на IOPscience.

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Кометы главного пояса относятся к более широкой группе объектов Солнечной системы, которые называются активными астероидами, напоминающие кометы, но движутся астероидными орбитами в теплой внутренней части Солнечной системы. К активным астероидам относятся не только объекты с кометоподобным поведением, вызванным испарением льда, но и те, чьи пылевые облака и хвосты образуются в результате столкновений или быстрого вращения. Хотя кометы главного пояса и активные астероиды остаются относительно редкими, ученые открывают их все чаще благодаря совершенствованию методов наблюдения.

В октябре 2024 года ученые дважды наблюдали активный астероид 456P/PANSTARRS с помощью телескопов Magellan Baade и Lowell Discovery Telescope, чтобы установить его статус и, возможно, переклассифицировать его в комету, которая стала бы всего четырнадцатой подтвержденной кометой главного пояса. И теперь им это наконец удалось.

Этот объект – не просто астероид, который пережил одноразовое событие, что заставило его проявить активность один раз, а активное по своей природе ледяное тело, подобное другим кометам из внешней Солнечной системы,

– сказал Генри Сье из Института планетарных наук.

Если бы активность 456P/PANSTARRS была обусловлена чем-то другим, чем испарение льда, то можно было бы ожидать, что ее хвост появится только один раз случайно. Но в этом случае он появляется многократно, когда объект находится близко к Солнцу. Когда ледяной объект нагревается, приближаясь к Солнцу, начинается испарение льда, что влечет за собой огромные хвосты и облака пыли, которые сияют в солнечном свете. Когда объект удаляется от Солнца и охлаждается, активность прекращается.

Наблюдения за повторяющейся активностью выбросов пыли во время сближений с Солнцем в настоящее время считаются лучшим и самым надежным способом идентификации комет главного пояса. И 456P/PANSTARRS демонстрирует эти признаки.

Сье говорит, что нам пока известно очень мало подтвержденных комет главного пояса. Ученые хотят увеличить их известную популяцию, чтобы иметь более четкое представление о свойствах этих объектов – например, размеры, продолжительность активности и распределение в поясе астероидов, – чтобы их можно было лучше использовать для отслеживания льда в Солнечной системе в целом.