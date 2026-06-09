Загадка возрастом тысячи лет: посреди поля в Словакии нашли 77 обезглавленных скелетов

В словацком поле археологи наткнулись на жуткую находку – десятки человеческих тел без голов. Это событие заставляет ученых пересмотреть все, что они знали о быте и верованиях первых европейских земледельцев.

Жуткая находка под Врабле

Во время раскопок древнего поселения вблизи современного города Врабле в Словакии археологи обнаружили массовое захоронение, которое вызывает больше вопросов, чем дает ответов. В заполнении оборонительного рва нашли останки 78 человек, причем 77 из них не имели черепов. Единственным исключением стал скелет ребенка, который сохранился полностью. Исследователи из Кильского университета в Германии и Словацкой академии наук работают на этом участке еще с 2012 года, но именно находка, подробно описана в издании Popular Science, стала настоящей сенсацией.

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Поселение во Врабле считают одним из крупнейших и важнейших объектов культуры линейно-ленточной керамики в Центральной Европе. Эта культура возникла около 5500 года до нашей эры и положила начало переходу от образа жизни охотников-собирателей к постоянным сельскохозяйственным общинам.

Само поселение состояло из более 300 домов, разделенных на три микрорайона. Один из них окружал двойной ров длиной 1,3 километра. Именно у входа в эту огражденную часть ученые нашли массовое скопление костей.

Особенности находки четко указывают на умышленную манипуляцию с телами,

– прокомментировала соавтор исследования и биологический антрополог Кильского университета доктор Катарина Фукс.

Предварительные результаты анализа свидетельствуют, что черепа не отрубали грубой силой, как это бывает во время набегов врагов или казней. Зато археологи нашли следы мастерского отделения голов с помощью острых инструментов. Это указывает на сложный ритуал, а не на хаотичную расправу. Состояние шейных позвонков и положение рук и ног, которые обычно быстро распадаются во время гниения, наводят на мысль, что тела попали в ров вскоре после смерти и отделения головы.



Это сканирование показывает расположение скелетов во рву / Изображение Катарина Фукс, Агнес Гайтманн, Нильс Мюллер-Шесел, Тилль Кюль

Об исключительности этой находки свидетельствует и тот факт, что скелеты лежали в разных позах: на животе, на спине или даже скрученными, без всякого видимого порядка или ориентации по сторонам света. Ученые предполагают, что тела могли сбрасывать в ров группами в течение короткого промежутка времени. В отдельных местах археологи также обнаружили концентрации речной гальки диаметром до 8 – 10 сантиметров, которую принесли сюда намеренно, поскольку она не встречается в местных почвах естественным путем.

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Эта находка во Врабле вписывается в более широкий контекст событий конца эпохи линейно-ленточной керамики, когда в Европе участились случаи насилия и нетипичных захоронений. Похожие места находили в Тальхайме, Альтхайме и Герксхайме, однако именно массовое отделение голов делает словацкий объект уникальным.

Ученые пока не могут точно сказать, где именно оказались отсутствующие черепа. Возможно, их хранили в домах как трофеи или объекты культа предков или же забирали в другие поселения.

Мы должны предполагать, что эти практики были укоренены в совершенно других контекстах значений, чем те, что присущи современным обществам,

– добавил археолог Мартин Фурхольт.

Несмотря на то, что исследования продолжаются, авторы статьи в журнале Proceedings of the Prehistoric Society отмечают, что массовое захоронение может быть связано с внутренними конфликтами внутри сообщества. Поскольку ров окружал только один из трех районов, он мог служить не для защиты от внешних врагов, а как граница между группами соседей, которые враждовали.

Дальнейшие анализы ДНК и изотопов помогут выяснить происхождение этих людей, их диету и родственные связи, открывая окно в сложный и часто жестокий мир первых фермеров Европы.