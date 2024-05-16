Гигантский кусок космического мусора упал прямо на канадскую ферму

Огромный кусок космического мусора весом почти 40 килограммов неожиданно упал на ферму в Саскачеване, Канада, застав врасплох фермера Барри Савчука, который как раз работал на своем поле. Сначала приняв его за обычный мусор, Савчук вскоре осознал важность своего открытия.

Хотя Савчук, возможно, не привык иметь дело с космическими вопросами, сейчас он изучает уникальную возможность извлечь выгоду от небесного вторжения. Фермер планирует продать внушительный кусок композитных волокон и направить вырученные средства на благородное дело: финансирование строительства хоккейного катка в его родном городе Итуна, Саскачеван.

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Кусок космического мусора весом 40 килограммов / Фото Adam Bent / CBC

Что это было?

По мнению группы экспертов по астрономии, происхождение этого космического мусора связано с запуском ракеты SpaceX в феврале.

Гарвардский астрофизик Джонатан Макдауэлл связал обломки с космическим кораблем Dragon, который недавно доставил экипаж с Международной космической станции.

Хотя большинство компонентов таких ракет предназначены для распада при входе в атмосферу Земли, некоторые фрагменты все же выдерживают это путешествие, создавая потенциальную опасность при столкновении с Землей.

Насколько часто такое происходит?

Хотя по статистике они чаще падают в океаны, эти обломки время от времени падают на населенные территории. Этот инцидент является очередным доказательством постоянных рисков, связанных с космическим мусором.

В 2022 году фермер-овцевод в Новом Южном Уэльсе, Австралия, наткнулся на выброшенный обломок, который, предположительно, принадлежал космическому кораблю SpaceX Dragon.

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Несмотря на редкость таких событий, их последствия могут быть ужасными. Недавний инцидент, когда крошечный фрагмент Международной космической станции пролетел через жилой дом в Неаполе, штат Флорида, служит жутким напоминанием об этом.

К счастью, в этом случае никто не пострадал, но потенциал катастрофы очень большой, особенно с такими большими обломками.