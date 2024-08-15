11 лет Telegram: лучшие функции, которые запустили в праздничном обновлении

20:01

С августа 2013 года Telegram официально родился. Сервис стал доступен на платформе iOS, а затем добрался и до Android. За это время, как пишут разработчики, мессенджер вырос до почти одного миллиарда пользователей с нулевым бюджетом на маркетинг. Чтобы отпраздновать эту дату, компания выпустила очередное обновление с некоторыми интересными функциями.