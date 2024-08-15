З серпня 2013 року Telegram офіційно народився. Сервіс став доступним на платформі iOS, а згодом добрався й до Android. За цей час, як пишуть розробники, месенджер виріс до майже одного мільярда користувачів з нульовим бюджетом на маркетинг. Щоб відсвяткувати цю дату, компанія випустила чергове оновлення з деякими цікавими функціями.