Що нового в Telegram
- Перше, про що згадують розробники, – це новий тип реакцій. Тепер замість звичних сердечок, пальців угору чи емоцій ви можете надіслати зірку. Зірки – це своєрідна внутрішня валюта Telegram, яка купується за реальні гроші й використовується для оплати цифрових товарів і послуг в екосистемі платформи. Наприклад, можна оплатити курси чи електронні книги, які ви купуєте в боті. Таким чином, натискаючи на зірку, як на реакцію, ви відправляєте невелику пожертву власнику каналу. Він зможе накопичувати їх від читачів (комісії немає) і витрачати на субсидовану рекламу або конвертувати їх у криптовалюту Toncoin.
Як працюють нові реакції: відео
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- Також додали нову можливість для творців каналів. Вони можуть створити спеціальні запрошення, які дозволяють читачам приєднуватися до каналу за ці ж самі зірки у вигляді щомісячної плати. Це можна використовувати для публікації ексклюзивного контенту, медіа з раннім доступом або VIP-трансляцій.
- Наступна ітерація цієї ідеї дозволяє власникам каналів публікувати платні фото та відео, які кожен читач може відкрити за певну кількість зірок. Ця функція доступна загалом із червня, але тепер розширюється для ботів. За замовчуванням медіаконтент буде прихований за спойлером, але читач може одним доторком заплатити й відкрити його. Це відкриває нові шляхи для автоматизації каналів і бізнесу або надання таких послуг, як платна генерація зображень, збільшення масштабу відео та інше, де результат можна завантажити після оплати. OnlyFans варто напрягтися.
Як працюють платні медіа: відео
- Суперканали. Коли ви публікуєте в Telegram-каналі, підписники бачать назву та зображення каналу замість ваших власних. Тепер ви можете зробити свій канал більше схожим на групу, де адміністратори можуть публікувати як від імені власних профілів, так і від імені інших каналів. Адміністратори каналів можуть у будь-який час змінити, від чийого імені вони публікують повідомлення, натиснувши зображення профілю у рядку повідомлень.
Як працюють Суперканали: відео
- Переглядач документів (поки що лише на iOS). Документи типу .pdf, .xls або .docx тепер відкриваються в окремих вкладках браузера Telegram, щоб ви могли легко перемикатися між файлами та повідомленнями в чатах.
Як працює перегляд документів: відео