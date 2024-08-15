Что нового в Telegram
- Первое, о чем вспоминают разработчики, – это новый тип реакций. Теперь вместо привычных сердечек, пальцев вверх или эмоций вы можете отправить звезду. Звезды – это своеобразная внутренняя валюта Telegram, которая покупается за реальные деньги и используется для оплаты цифровых товаров и услуг в экосистеме платформы. Например, можно оплатить курсы или электронные книги, которые вы покупаете в боте. Таким образом, нажимая на звезду, как на реакцию, вы отправляете небольшое пожертвование владельцу канала. Он сможет накапливать их от читателей (комиссии нет) и тратить на субсидированную рекламу или конвертировать их в криптовалюту Toncoin.
Как работают новые реакции: видео
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- Также добавили новую возможность для создателей каналов. Они могут создать специальные приглашения, которые позволяют читателям присоединяться к каналу за эти же звезды в виде ежемесячной платы. Это можно использовать для публикации эксклюзивного контента, медиа с ранним доступом или VIP-трансляций.
- Следующая итерация этой идеи позволяет владельцам каналов публиковать платные фото и видео, которые каждый читатель может открыть за определенное количество звезд. Эта функция доступна в целом с июня, но теперь расширяется для ботов. По умолчанию медиаконтент будет скрыт за спойлером, но читатель может одним прикосновением заплатить и открыть его. Это открывает новые пути для автоматизации каналов и бизнеса или предоставления таких услуг, как платная генерация изображений, увеличение масштаба видео и прочее, где результат можно скачать после оплаты. OnlyFans стоит напрячься.
Как работают платные медиа: видео
- Суперканалы. Когда вы публикуете в Telegram-канале, подписчики видят название и изображение канала вместо вашего собственного. Теперь вы можете сделать свой канал больше похожим на группу, где администраторы могут публиковать как от имени собственных профилей, так и от имени других каналов. Администраторы каналов могут в любое время изменить, от чьего имени они публикуют сообщения, нажав изображение профиля в строке сообщений.
Как работают Суперканалы: видео
- Просмотрщик документов (пока только на iOS). Документы типа .pdf,.xls или .docx теперь открываются в отдельных вкладках браузера Telegram, чтобы вы могли легко переключаться между файлами и сообщениями в чатах.
Как работает просмотр документов: видео