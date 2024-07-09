Прототип обновленной Tesla Model Y заметили в Калифорнии

Обновленная Tesla Model Y вызвала интерес среди энтузиастов электромобилей. Tesla давно стремится обновить свой модельный ряд, чтобы оставаться конкурентоспособной на стремительно развивающемся рынке электромобилей, поэтому такое событие не могло пройти незамеченным.

Камуфлированный автомобиль, похожий на Tesla Model Y, наделал шума в социальных сетях. Фотографии, которыми поделился участник сообщества Reddit, были сделаны в Калифорнии, где Tesla продолжает тестировать свои автомобили, несмотря на перенос штаб-квартиры в Техас.

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Это свидетельствует о том, что на горизонте может появиться обновленная версия Model Y, которая производится с 2020 года.

Электрический кроссовер Tesla Model Y имеет значительную популярность, в какой-то момент он даже стал самым популярным новым автомобилем в мире. Однако, ввиду минимальных изменений, произошедших с момента его запуска, обновление считается необходимым для сохранения его конкурентных преимуществ.

Камуфляж прототипа покрывает переднюю и заднюю части кузова, что может указывать на обновления дизайна, которые скорее всего, будут незначительными. Наблюдатели предполагают, что обновленная Model Y может иметь элементы дизайна, похожие на недавно обновленную Tesla Model 3, например, более узкую светотехнику.

Когда ждать обновления

Чи існує кросовер, який споживає небагато пального? Це рідкість, але буває. Середня витрата пального SUZUKI S-CROSS 2024 року становить від 4,9 літра на 100 кілометрів шляху залежно від трансмісії та типу приводу – передній чи повний.

Слухи об обновленной Model Y циркулируют уже некоторое время. Были даже сообщения от Reuters и Bloomberg, которые предполагали, что релиз состоится уже в этом году. Однако позже генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что новая Model Y не появится в 2024 году.

Несмотря на это, появление камуфлированного прототипа намекает на возможность выпуска в следующем году, тем более, что 2024 год не так далек до завершения.

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Ожидается, что кроме внешних обновлений, интерьер Model Y будет модернизирован в соответствии с современными требованиями рынка. Подход Tesla к постоянному совершенствованию и инновациям указывает на то, что обновленная Model Y, вероятно, будет включать улучшения как в дизайне, так и в функциональности, что позволит ей оставаться сильным конкурентом на рынке электромобилей.