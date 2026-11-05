Телескоп Swift вошел в атмосферу и сгорел после 22 лет работы

Что известно о падении аппарата?

Космические силы США подтвердили, что Swift вошел в атмосферу в 07:39 по восточному времени США (14:39 по киевскому времени) над регионом Северная Суматра. Координаты точки входа – примерно 3,4 градуса северной широты и 98,6 градуса восточной долготы. В NASA ожидали, что большая часть аппарата сгорит, однако некоторые компоненты могли пережить вход в атмосферу, пишет NASA.

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Swift стартовал в 2004 году как первая в своем роде многоволновая обсерватория. Три телескопа позволяли ей исследовать гамма-вспышки – самые мощные взрывы в космосе. Изначально миссия рассчитывалась всего на два года, но она проработала более двух десятилетий.

Обсерватория наблюдала излучение в широком диапазоне, быстро наводилась на кратковременные вспышки и рассылала уведомления другим телескопам, чтобы те координировали дальнейшие наблюдения. Благодаря этому ученые глубже поняли многие космические объекты и явления: активные галактики, питающие сверхмассивные черные дыры, звезды с рентгеновскими вспышками, сверхновые, а также кометы и астероиды нашей Солнечной системы.

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Почему миссия завершилась?

Все спутники на низкой околоземной орбите испытывают сопротивление атмосферы. Недавняя солнечная активность усилила его для Swift, и аппарат начал стремительно снижаться. Команда запланировала срочную и рискованную сервисную миссию, чтобы поднять орбиту обсерватории.

Ученые заручились поддержкой частной компании, чтобы та построила новый аппарат, миссией которого должен был стать подъем орбиты Swift. Однако ученых ждала неудача. Сжатые сроки и отсутствие надлежащих испытаний привели к тому, что сам спасательный аппарат вышел из строя.

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Чтобы уменьшить сопротивление и продлить пребывание аппарата на орбите, ученые сначала приостановили научные наблюдения. Однако когда сервисная миссия завершилась неудачей, Swift возобновил наблюдения. За это время обсерватория изучила еще сотни объектов: остатки звездных взрывов, активные сверхмассивные черные дыры в далеких галактиках и кометы в Солнечной системе. В то же время возобновление работы увеличило сопротивление, и аппарат снова быстро снижался.

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20 октября Swift опустился до высоты 275 километров. На этом этапе аппарат уже не мог компенсировать усилившееся сопротивление и перешел в безопасный режим. Тогда команда операторов из Пенсильванского государственного университета в Университет-Парке отправила команду, которая фактически завершила работу обсерватории и подготовила ее к входу в атмосферу.

Обсерватория оставила после себя наследие инноваций и огромный массив научных наблюдений.