Телескоп Swift увійшов до атмосфери і згорів після 22 років роботи

Що відомо про падіння апарата?

Космічні сили США підтвердили, що Swift увійшов в атмосферу о 07:39 за східним часом США над регіоном Північна Суматра. Координати точки входу – приблизно 3,4 градуса північної широти та 98,6 градуса східної довготи. У NASA очікували, що більша частина апарата згорить, проте деякі компоненти могли пережити вхід в атмосферу, пише NASA.

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Swift стартував у 2004 році як перша у своєму роді багатохвильова обсерваторія. Три телескопи дозволяли їй досліджувати гамма-спалахи – найпотужніші вибухи у космосі. Спершу місію розраховували лише на два роки, але вона працювала понад два десятиліття.

Обсерваторія спостерігала світло в широкому діапазоні, швидко наводилася на короткочасні спалахи та розсилала сповіщення іншим телескопам, щоб ті координували подальші спостереження. Завдяки цьому вчені глибше зрозуміли багато космічних об'єктів і подій: активні галактики, які живлять надмасивні чорні діри, зорі з рентгенівськими спалахами, наднові, а також комети й астероїди нашої Сонячної системи.

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Чому місія завершилася?

Усі супутники на низькій навколоземній орбіті відчувають опір атмосфери. Нещодавня сонячна активність посилила його для Swift, і апарат почав стрімко знижуватися. Команда запланувала термінову та ризиковану сервісну місію, щоб підняти орбіту обсерваторії.

Учені заручилися підтримкою приватної компанії, щоб та збудувала новий апарат, місією якого мало стати підняття орбіти Swift. Проте учених чекала невдача. Стислі терміни та відсутність нормальних випробувань призвели до того, що сам апарат-рятівник зламався.

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Щоб зменшити опір і подовжити перебування апарата на орбіті, вчені спочатку призупинили наукові спостереження. Проте коли сервісна місія завершилася невдачею, Swift відновив спостереження. За цей час обсерваторія вивчила ще сотні цілей: залишки зоряних вибухів, активні надмасивні чорні діри у далеких галактиках і комети в Сонячній системі. Водночас повернення до роботи збільшило опір, і апарат знову швидко знижувався.

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20 жовтня Swift опустився до висоти 275 кілометрів. На цьому етапі апарат уже не міг компенсувати посилений опір і перейшов у безпечний режим. Тоді команда операторів із Penn State у Юніверсіті-Парку надіслала команду, яка фактично завершила роботу обсерваторії та підготувала її до входу в атмосферу.

Обсерваторія залишила по собі спадщину інновацій і величезний масив наукових спостережень.