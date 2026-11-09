В месте, которое некоторые считают остатками Ноева ковчега, обнаружили обугленную древесину

Что обнаружили в Дурупинаре

Команду возглавил профессор Дженкер Атила с кафедры археологии Сивасского университета Джумхуриет. В этом году исследователи бурили грунт, сканировали его георадаром и брали геологические образцы, пишет Arkeonews. Полевые работы начались в июне и завершились 11 сентября, в них приняли участие ученые из разных стран. Ученые собирали грунт и керны с разных глубин, чтобы понять внутреннее строение образования.

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О находке обугленных фрагментов 27 октября сообщила организация Noah's Ark Scans, которая поддерживает исследование. По ее заявлению, исследователи отправили образцы в лабораторию для радиоуглеродного анализа и определения породы дерева.

Возраст обломков, вид дерева и их связь с геологической средой пока неизвестны. Поэтому делать научный вывод о том, принадлежат ли они древнему кораблю, пока рано. Глубина залегания сама по себе не указывает на возраст находки. Необходимо выяснить, как образовался осадочный слой, попала ли древесина туда позже и как она соотносится с другими остатками вокруг. Еще один важный шаг – независимый анализ, который подтвердит, что это действительно обугленная древесина.

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Что показал георадар

Исследователи также просканировали территорию георадаром, чтобы найти под землей участки с различной плотностью. На 8-м Международном симпозиуме по горе Арарат и Ноевому ковчегу в университете Агры Ибрагима Чечена, который состоялся в октябре, Атила рассказал, что ученые обработали лишь около 20% радарных данных.

По его словам, команда вновь обнаружила линейные аномалии, похожие на коридоры, и участки, которые можно трактовать как помещения. Их заметили еще раньше. Кроме того, в данных обнаружили структуру, которая, вероятно, имеет три уровня. Профессор напомнил, что в священных книгах ковчег имеет три палубы, и радиолокационные исследования показали схожее строение.

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Снимки георадара показывают упорядоченные узоры и коридороподобные аномалии под формацией Дурупинар / Изображение Noah's Ark Scans

Впрочем, три уровня на радиолокационных снимках не доказывают, что это рукотворные этажи. Подобные формы могут создаваться естественными слоями под землей, границами пород и различными геологическими свойствами. Член команды Хосров Бахтар считает, что регулярные структуры на снимках невозможно объяснить природными процессами. Однако это утверждение еще предстоит проверить с помощью независимых геофизических и геологических методов.

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Почему вокруг Дурупинара до сих пор ведутся споры

Это образование связывают с Ноевым ковчегом с 1959 года, когда его заметили на аэрофотоснимках. Оно имеет форму корабля длиной около 157 метров. Ранее там уже проводили радиолокационные исследования, осматривали поверхность и оценивали геологию.

Предположения о рукотворных стенах, корабельных отсеках и окаменелой древесине, которые фигурировали в предыдущих исследованиях, научное сообщество не признало. В 1996 году геологи Лоренс Коллинз и Дэвид Фасольд опубликовали исследование, в котором утверждали, что образование возникло в результате естественных геологических процессов.

Поэтому новые радиолокационные аномалии 2026 года нельзя считать окончательным подтверждением старых интерпретаций. В то же время изучение физических образцов может дать новые данные для проверки предположений, основанных исключительно на изображениях.

Может ли быть другое объяснение?

Основатель Noah's Ark Scans и вице-президент проекта Эндрю Джонс признает, что находки важны, но делать выводы пока рано.

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Это могут быть остатки ковчега, но в равной степени это могут быть остатки костра, разжжённого пастухом несколько веков назад– прокомментировал основатель Noah's Ark Scans Эндрю Джонс.

Второй вариант пока также остается гипотезой. По словам Джонса, чтобы определить точный возраст древесины, необходимо завершить радиоуглеродный анализ и другие лабораторные исследования. Даже если удастся подтвердить, что фрагменты действительно древние, потребуются дополнительные доказательства того, с какой человеческой деятельностью они связаны. Для этого ученые должны изучить место находки, окружающие отложения и возможные следы обработки.

Что будет дальше

Атила пообещал обнародовать фотографии образцов обугленной древесины. Команда продолжает лабораторный анализ сотен образцов почвы и кернов. Подробную обработку радиолокационных данных и новые отчеты она планирует завершить в ближайшие месяцы.

Радиоуглеродный метод поможет приблизительно определить возраст образцов, а исследование анатомии древесины покажет, что это за дерево.

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Однако сами по себе эти результаты не докажут, что образцы принадлежат кораблю. Для этого нужно выяснить, как древесина соотносится с геологическим слоем, могла ли она попасть туда естественным путем и обрабатывалась ли она человеком. Являются ли три уровня на радиолокационных данных подлинными архитектурными элементами, можно оценить, сравнив результаты различных научных методов.

Что бы ни показали результаты, исследования в Дурупинаре все равно могут рассказать о геологическом прошлом региона и следах человеческой деятельности. Даже если это образование не будет иметь отношения к Ноевому ковчегу, поиски не обязательно прекратятся, ведь судно из религиозных преданий можно искать в других местах. А вот для археологов и геологов задача более конкретна: понять, что именно показывают доказательства и куда они ведут.