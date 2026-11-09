На місці, яке дехто вважає залишками Ноєвого ковчега, знайшли обвуглену деревину

Що знайшли в Дурупинарі

Команду очолив професор Дженкер Атіла з кафедри археології Сиваського університету Джумхуріет. Цього року дослідники бурили ґрунт, сканували його георадаром і брали геологічні зразки, пише Arkeonews. Польові роботи почалися в червні й завершилися 11 вересня, в них взяли участь науковці з різних країн. Вчені збирали ґрунт і керни з різних глибин, щоб зрозуміти внутрішню будову утворення.

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Про знахідку обвуглених фрагментів повідомила 27 жовтня організація Noah's Ark Scans, яка підтримує дослідження. За її заявою, дослідники відправили зразки до лабораторії на радіовуглецевий аналіз і визначення породи дерева.

Вік уламків, вид дерева та їхній зв'язок із геологічним середовищем поки що невідомі. Тож робити науковий висновок про те, чи належать вони стародавньому кораблю, зарано. Глибина залягання сама по собі не вказує на вік знахідки. Треба з'ясувати, як утворився осадовий шар, чи потрапила деревина туди пізніше і як вона співвідноситься з іншими рештками довкола. Ще один важливий крок – незалежний аналіз, який підтвердить, що це справді обвуглена деревина.

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Що показав георадар

Дослідники також просканували територію георадаром, аби знайти під землею ділянки з різною щільністю. На 8-му Міжнародному симпозіумі з гори Арарат і Ноєвого ковчега в університеті Аґри Ібрагіма Чечена, який відбувся в жовтні, Атіла розповів, що вчені опрацювали лише близько 20% радарних даних.

За його словами, команда знову виявила лінійні аномалії, схожі на коридори, і ділянки, які можна трактувати як приміщення. Їх помітили ще раніше. Крім того, у даних знайшли структуру, яка, ймовірно, має три рівні. Професор нагадав, що в священних книгах ковчег має три палуби, і радарні дослідження показали схожу будову.

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Знімки георадара показують організовані візерунки та коридороподібні аномалії під формацією Дурупинар / Зображення Noah's Ark Scans

Втім, три рівні на радарних знімках не доводять, що це рукотворні поверхи. Подібні форми можуть створювати природні шари під землею, межі порід і різні геологічні властивості. Член команди Хосров Бахтар вважає, що регулярні структури на знімках не пояснити природними процесами. Проте це твердження ще треба перевірити незалежними геофізичними й геологічними методами.

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Чому навколо Дурупинара досі сперечаються

Утворення пов'язують із Ноєвим ковчегом від 1959 року, коли його помітили на аерофотознімках. Воно має форму корабля завдовжки близько 157 метрів. Раніше там уже проводили радарні дослідження, оглядали поверхню й оцінювали геологію.

Припущення про рукотворні стіни, корабельні відсіки та скам'янілу деревину, які з'являлися в попередніх дослідженнях, наукова спільнота не визнала. У 1996 році геологи Лоренс Коллінз і Девід Фасольд опублікували дослідження, де стверджували, що утворення виникло внаслідок природних геологічних процесів.

Тому нові радарні аномалії 2026 року не можна вважати остаточним підтвердженням старих тлумачень. Водночас вивчення фізичних зразків може дати нові дані, щоб перевірити здогадки, які трималися лише на зображеннях.

Чи може бути інше пояснення?

Засновник Noah's Ark Scans і віцепрезидент проєкту Ендрю Джонс визнає, що знахідки важливі, але висновки робити зарано.

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Це можуть бути рештки ковчега, але так само це можуть бути залишки вогнища, яке розпалив пастух кілька століть тому– прокоментував засновник Noah's Ark Scans Ендрю Джонс.

Другий варіант поки також залишається гіпотезою. За словами Джонса, щоб визначити точний вік деревини, треба завершити радіовуглецевий аналіз та інші лабораторні дослідження. Навіть якщо вдасться підтвердити, що фрагменти справді давні, потрібні додаткові докази, з якою людською діяльністю вони пов'язані. Для цього вчені мають вивчити разом місце знахідки, навколишні відклади та можливі сліди обробки.

Що буде далі

Атіла пообіцяв оприлюднити фотографії зразків обвугленої деревини. Команда продовжує лабораторний аналіз сотень зразків ґрунту й кернів. Детальне опрацювання радарних даних і нові звіти вона планує завершити найближчими місяцями.

Радіовуглецевий метод допоможе приблизно визначити вік зразків, а дослідження анатомії деревини покажуть, яке це дерево.

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Однак самі ці результати не доведуть, що зразки належать кораблю. Для цього потрібно з'ясувати, як деревина співвідноситься з геологічним шаром, чи могла вона потрапити туди природним шляхом і чи обробляла її людина. Чи є три рівні на радарних даних справжніми архітектурними елементами, можна оцінити, порівнявши результати різних наукових методів.

Що б не показали результати, дослідження в Дурупинарі все одно може розповісти про геологічне минуле регіону та сліди людської діяльності. Навіть якщо утворення не матиме стосунку до Ноєвого ковчега, пошуки не обов'язково припиняться, адже судно з релігійних переказів можна шукати деінде. А от для археологів і геологів завдання конкретніше: зрозуміти, що саме показують докази і куди вони ведуть.