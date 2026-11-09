В месте, которое некоторые считают остатками Ноева ковчега, обнаружили обугленную древесину

Недалеко от турецкого города Догубаязит исследователи извлекли с глубины примерно девяти метров обугленные фрагменты древесины. Они ищут следы Ноева ковчега в формации Дурупинар.

Что обнаружили в Дурупинаре

Команду возглавил профессор Дженкер Атила с кафедры археологии Сивасского университета Джумхуриет. В этом году исследователи бурили грунт, сканировали его георадаром и брали геологические образцы, пишет Arkeonews. Полевые работы начались в июне и завершились 11 сентября, в них приняли участие ученые из разных стран. Ученые собирали грунт и керны с разных глубин, чтобы понять внутреннее строение образования.

О находке обугленных фрагментов 27 октября сообщила организация Noah's Ark Scans, которая поддерживает исследование. По ее заявлению, исследователи отправили образцы в лабораторию для радиоуглеродного анализа и определения породы дерева.

Возраст обломков, вид дерева и их связь с геологической средой пока неизвестны. Поэтому делать научный вывод о том, принадлежат ли они древнему кораблю, пока рано. Глубина залегания сама по себе не указывает на возраст находки. Необходимо выяснить, как образовался осадочный слой, попала ли древесина туда позже и как она соотносится с другими остатками вокруг. Еще один важный шаг – независимый анализ, который подтвердит, что это действительно обугленная древесина.

Что показал георадар

Исследователи также просканировали территорию георадаром, чтобы найти под землей участки с различной плотностью. На 8-м Международном симпозиуме по горе Арарат и Ноевому ковчегу в университете Агры Ибрагима Чечена, который состоялся в октябре, Атила рассказал, что ученые обработали лишь около 20% радарных данных.

По его словам, команда вновь обнаружила линейные аномалии, похожие на коридоры, и участки, которые можно трактовать как помещения. Их заметили еще раньше. Кроме того, в данных обнаружили структуру, которая, вероятно, имеет три уровня. Профессор напомнил, что в священных книгах ковчег имеет три палубы, и радиолокационные исследования показали схожее строение.



Снимки георадара показывают упорядоченные узоры и коридороподобные аномалии под формацией Дурупинар / Изображение Noah's Ark Scans

Впрочем, три уровня на радиолокационных снимках не доказывают, что это рукотворные этажи. Подобные формы могут создаваться естественными слоями под землей, границами пород и различными геологическими свойствами. Член команды Хосров Бахтар считает, что регулярные структуры на снимках невозможно объяснить природными процессами. Однако это утверждение еще предстоит проверить с помощью независимых геофизических и геологических методов.

Почему вокруг Дурупинара до сих пор ведутся споры

Это образование связывают с Ноевым ковчегом с 1959 года, когда его заметили на аэрофотоснимках. Оно имеет форму корабля длиной около 157 метров. Ранее там уже проводили радиолокационные исследования, осматривали поверхность и оценивали геологию.

Предположения о рукотворных стенах, корабельных отсеках и окаменелой древесине, которые фигурировали в предыдущих исследованиях, научное сообщество не признало. В 1996 году геологи Лоренс Коллинз и Дэвид Фасольд опубликовали исследование, в котором утверждали, что образование возникло в результате естественных геологических процессов.

Поэтому новые радиолокационные аномалии 2026 года нельзя считать окончательным подтверждением старых интерпретаций. В то же время изучение физических образцов может дать новые данные для проверки предположений, основанных исключительно на изображениях.

Может ли быть другое объяснение?

Основатель Noah's Ark Scans и вице-президент проекта Эндрю Джонс признает, что находки важны, но делать выводы пока рано.

Это могут быть остатки ковчега, но в равной степени это могут быть остатки костра, разжжённого пастухом несколько веков назад,

– прокомментировал основатель Noah's Ark Scans Эндрю Джонс.

Второй вариант пока также остается гипотезой. По словам Джонса, чтобы определить точный возраст древесины, необходимо завершить радиоуглеродный анализ и другие лабораторные исследования. Даже если удастся подтвердить, что фрагменты действительно древние, потребуются дополнительные доказательства того, с какой человеческой деятельностью они связаны. Для этого ученые должны изучить место находки, окружающие отложения и возможные следы обработки.

Что будет дальше

Атила пообещал обнародовать фотографии образцов обугленной древесины. Команда продолжает лабораторный анализ сотен образцов почвы и кернов. Подробную обработку радиолокационных данных и новые отчеты она планирует завершить в ближайшие месяцы.

Радиоуглеродный метод поможет приблизительно определить возраст образцов, а исследование анатомии древесины покажет, что это за дерево.

Однако сами по себе эти результаты не докажут, что образцы принадлежат кораблю. Для этого нужно выяснить, как древесина соотносится с геологическим слоем, могла ли она попасть туда естественным путем и обрабатывалась ли она человеком. Являются ли три уровня на радиолокационных данных подлинными архитектурными элементами, можно оценить, сравнив результаты различных научных методов.

Что бы ни показали результаты, исследования в Дурупинаре все равно могут рассказать о геологическом прошлом региона и следах человеческой деятельности. Даже если это образование не будет иметь отношения к Ноевому ковчегу, поиски не обязательно прекратятся, ведь судно из религиозных преданий можно искать в других местах. А вот для археологов и геологов задача более конкретна: понять, что именно показывают доказательства и куда они ведут.