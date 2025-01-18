В Китае нашли череп гигантского динозавра возрастом 200 миллионов лет

Lishulong wangi – это новый вид огромного динозавра, который мог вырастать до 10 метров в длину. Ученые нашли его хорошо сохранившийся череп в Китае. Он принадлежит к группе, известной как зауроподоморфы, которая включает зауроподов, таких как бронтозавр и диплодок.

Детали

На самом деле эта окаменелость раннего родственника зауроподов попала в руки палеонтологов еще в 2007 году, но статью с результатами его изучения опубликовали только месяц назад, 12 декабря 2024 года. Осадочные отложения, в которых был найден Lishulong wangi, датируются ранним юрским периодом – от 201,3 миллиона до 199,3 миллиона лет назад, сообщает 24 Канал со ссылкой на статью в PeerJ.

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Авторы утверждают, что этот вид является, вероятно, крупнейшим зауроподоморфом, который не относится к зауроподам, найденным в формации Луфенг, где ранее также раскопали семь других родов динозавров. Хотя Lishulong wangi не такой большой, как некоторые действительно массивные зауроподы, такие как титанозавры, животное все равно обгоняет современных наземных животных.

Мелкозернистые отложения региона помогли сохранить останки животных. Ведущий автор исследования Цянь-Нань Чжан, палеонтолог из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук, говорит, что глина, песок и ил, отложенные озерами и реками, которые сформировали ландшафт, защитили останки динозавров от эрозии. Минералы, содержащиеся в осадке, затем проникали в структуру костей, способствуя окаменению.

Именно поэтому эти останки настолько хорошо сохранились. Для зауроподоморфов это, к сожалению, является редкостью.

Хотя череп был раздавлен отложениями, что наслаивались сверху, было потеряно лишь несколько черепных костей.



В черепе сохранились зубы / Фото Qian-Nan Zhang/PeerJ

Незауроподовые зауроподоморфы были самыми распространенными средними и крупными травоядными динозаврами до среднего Юрского периода. В отличие от бегемотов, пришедших им на смену, они могли ходить только на задних конечностях.

Новая находка состоит из черепа и девяти шейных позвонков. Из-за отсутствия сохранившихся плечевого пояса, тазового пояса и костей конечностей у этого образца невозможно определить, был ли он двуногим или четвероногим. Однако его ближайший родственник, юннанозавр, как считают, был частично четвероногим (мог передвигаться на двух и четырех ногах), что позволяет предположить, что L. wangi также мог быть четвероногим. Исследователи различили эти два вида частично благодаря разным размерам их носовых отверстий – L. wangi имел более крупные ноздри.

Вероятно, этот вид был травоядным. Их основными источниками пищи могли быть голосеменные и другие примитивные виды растений того времени. Это, вероятно, были папоротники, саговники, гинкго и хвойные растения.

Это конкретное животное, как считают ученые, было взрослым, когда умерло.

На основе слияния скелетных элементов черепа и шейных позвонков, а также общих размеров особи, можно сделать вывод, что этот экземпляр, вероятно, представляет взрослую особь,

– говорится в отчете.

Пока непонятно, как L. wangi встретил свой конец. Поскольку от образца сохранился лишь череп и шейные позвонки, а другие кости отсутствуют, это позволяет предположить, что останки переместили после его смерти, что затрудняет определение причины.

Недавно описанная окаменелость теперь выставлена в музее Всемирной долины динозавров Луфенг.