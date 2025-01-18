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Насправді ця скам'янілість раннього родича зауроподів потрапила до рук палеонтологів ще у 2007 році, але статтю з результатами його вивчення опублікували лише місяць тому, 12 грудня 2024 року. Осадові відкладення, в яких був знайдений Lishulong wangi, датуються раннім юрським періодом – від 201,3 мільйона до 199,3 мільйона років тому, повідомляє 24 Канал з посиланням на статтю в PeerJ.

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Автори стверджують, що цей вид є, імовірно, найбільшим зауроподоморфом, який не належить до зауроподів, знайденим у формації Луфенг, де раніше також розкопали сім інших родів динозаврів. Хоча Lishulong wangi не такий великий, як деякі справді масивні зауроподи, такі як титанозаври, тварина все одно обганяє сучасних наземних тварин.

Дрібнозернисті відкладення регіону допомогли зберегти рештки тварин. Провідний автор дослідження Цянь-Нань Чжан, палеонтолог з Інституту палеонтології хребетних і палеоантропології Китайської академії наук, каже, що глина, пісок і мул, відкладені озерами і річками, які сформували ландшафт, захистили останки динозаврів від ерозії. Мінерали, що містяться в осаді, потім проникали в структуру кісток, сприяючи скам'янінню.

Саме тому ці рештки є настільки добре збереженими. Для зауроподоморфів це, на жаль, є рідкістю.

Хоча череп був розчавлений відкладеннями, що нашаровувалися зверху, було втрачено лише кілька черепних кісток.



У черепі збереглися зуби / Фото Qian-Nan Zhang/PeerJ

Незауроподові зауроподоморфи були найпоширенішими середніми та великими травоїдними динозаврами до середнього Юрського періоду. На відміну від бегемотів, що прийшли їм на зміну, вони могли ходити лише на задніх кінцівках.

Нова знахідка складається з черепа та дев'яти шийних хребців. Через відсутність збережених плечового поясу, тазового поясу і кісток кінцівок у цього зразка неможливо визначити, чи був він двоногим або чотириногим. Однак його найближчий родич, юннанозавр, як вважають, був частково чотириногим (міг пересуватися на двох і чотирьох ногах), що дозволяє припустити, що L. wangi також міг бути чотириногим. Дослідники розрізнили ці два види частково завдяки різним розмірам їхніх носових отворів – L. wangi мав більші ніздрі.

Імовірно, цей вид був травоїдним. Їхніми основними джерелами їжі могли бути голонасінні та інші примітивні види рослин того часу. Це, ймовірно, були папороті, саговники, гінкго та хвойні рослини.

Ця конкретна тварина, як вважають учені, була дорослою, коли померла.

На основі злиття скелетних елементів черепа і шийних хребців, а також загальних розмірів особини, можна зробити висновок, що цей екземпляр, ймовірно, представляє дорослу особину,

– йдеться в звіті.

Поки що незрозуміло, як L. wangi зустрів свій кінець. Оскільки від зразка зберігся лише череп і шийні хребці, а інші кістки відсутні, це дозволяє припустити, що рештки перемістили після його смерті, що ускладнює визначення причини.

Нещодавно описана скам'янілість тепер виставлена в музеї Всесвітньої долини динозаврів Луфенг.