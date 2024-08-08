Найдены окаменелые кости неизвестного вида человека – он имел самый низкий рост из всех

Долгое время ученые располагали останками давно вымершего вида человека, рост которого считали самым маленьким из всех когда-либо живших. Но недавнее открытие ставит эту мысль под сомнение, поскольку новые окаменелости могут принадлежать их предкам, которые имели еще меньший рост.

Детали открытия

В 2004 году антропологи на индонезийском острове Флорес обнаружили останки миниатюрного гоминина, Homo floresiensis, которого прозвали "Хоббитом" из-за сходства с персонажами "Властелина колец". Теперь другая команда исследователей обнаружила зубы и окаменелое предплечье, которые, по их словам, принадлежали самой маленькой из известных до сих пор идентифицированных человеческих особей. Пока ученые не дали название новому виду, но эти находки помогут пролить больше света на эволюцию этих маленьких людей и, возможно, сделать это впоследствии.

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Этот очень редкий образец подтверждает нашу гипотезу о том, что предки Homo floresiensis были чрезвычайно малыми по размеру тела. Однако из крошечных пропорций этой кости конечности теперь очевидно, что ранние предки "хоббита" были еще меньше, чем мы считали ранее,

– сказал Адам Брумм, археолог из Австралийского исследовательского центра эволюции человека при Университете Гриффита в Брисбене.

Останки H. floresiensis, найдены в 2004 году, были датированы возрастом около 60 000 лет, примерно за 10 000 лет до вымирания этого вида. Исследователи определили, что во взрослом возрасте эти маленькие люди вырастали всего лишь до 109 сантиметров.

Новое исследование подробно описывает зубы, челюсть и фрагмент плечевой кости (длинная кость предплечья), которые принадлежали по меньшей мере четырем особям H. floresiensis около 700 000 лет назад. Каждая окаменелость была меньше, чем останки, найденные в 2004 году.



Большая кость справа принадлежит H. floresiensis, тогда как меньшая слева – его меньшему предку / Фото Yousuke Kaifu

Хотя вновь найденная плечевая кость была частично разрушена временем, мы можем восстановить ее пропорции благодаря характерным формам, таким образом выясняя полную длину. Она была всего 8,79 сантиметра, что позволило команде сделать вывод, что она принадлежала взрослому человеку ростом всего 100 сантиметров.

Эта 700-тысячелетняя плечевая кость взрослого человека не просто короче, чем у Homo floresiensis, она является самой маленькой костью плеча, известной из окаменелостей гомининов во всем мире,

– добавляет Брумм.

Люди с острова Флорес существовали еще примерно 50 000 лет назад, примерно тогда, когда в ископаемых останках Юго-Восточной Азии появились современные люди. Возможно, эти маленькие гоминины стали такими вследствие островной карликовости — процесса, при котором виды, имеющие доступ к меньшему количеству ресурсов, уменьшаются в размерах пропорционально тому, что им доступно. Например, H. floresiensis делил остров Флорес со стегодоном, вымершим видом очень маленьких слонов.

Что окаменелости Homo floresiensis означают для эволюции человека

Доминирующая сегодня теория утверждает, что "хоббиты" произошли от Homo erectus с Явы. В своей работе команда отмечает сходство между зубами более древних видов и зубами 700 000-летних маленьких людей. Команда также ссылается на каменные орудия, найденные в бассейне Соа, как на свидетельство того, что H. erectus изолировался на Флоресе около 1 миллиона лет назад и уменьшился в размерах в течение следующих 300 000 лет. Но это далеко не факт.

Хотя авторы утверждают, что эти находки увеличивают вероятность того, что floresiensis в конце концов эволюционировали от индонезийских предшественников Homo erectus, все еще остается загадочным наличие у floresiensis костей запястья, которые больше напоминают кости австралопитеков афарских и шимпанзе, чем людей. Возможно, ранние предки эректусов все еще имели такие кости запястья, или (что кажется мне гораздо менее вероятным) floresiensis повторно развили эту более примитивную анатомию запястья,

– говорит Крис Стрингер, антрополог из лондонского Музея естественной истории, который не был связан с недавней статьей.

Стрингер добавил: если процесс карликовости состоялся на Флоресе, то это могло произойти и на других островах региона, таких как Сумбава или Сулавеси. Поэтому мы можем проверить это. Больше окаменелостей могут помочь объяснить, как появились низкорослые люди на нашем генеалогическом дереве, а также почему они исчезли. Сейчас кость руки, которой 700 000 лет, кажется, предлагает новый рекорд для самого маленького древнего человека.