5 миллионов лет назад Средиземное море почти исчезло, просто испарившись в воздух

Около 5,5 миллиона лет назад почти три четверти Средиземного моря испарилось в воздух. Новое исследование помогает объяснить, что вызвало это событие, известное как Мессинский кризис солености. По словам международной команды авторов, это происходило в два этапа.

Почему это произошло

Проанализировав изотопы хлора в соли, отложившейся на морском дне, и построив численные модели и симуляции, исследователи смогли проследить, когда, где и как было потеряно 70 процентов воды Средиземного моря, сообщает 24 Канал со ссылкой на Nature Communications.

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Первый этап исследования охватывал 35 000 лет, во время которого поток воды между Средиземным морем и Атлантическим океаном через нынешний Гибралтарский пролив был ограниченным. Кроме того, морская вода не обновлялась пресной, что ускорило отложение солей и испарение.

Второй этап изучал следующие 10 000 лет, когда Средиземное море было полностью изолировано. Это значительно ускорило процесс.

Исследователи во главе с ученым в области систем Земли Джованни Алоизи из Французского национального центра научных исследований (CNRS) обнаружили, что в некоторых районах уровень воды должен был упасть на 2,1 километра. По предположению команды, во время второго этапа отступления воды подводный хребет, пересекающий Сицилийский пролив, обнажился бы, фактически разделив Средиземное море пополам и образовав сухопутный мост между Африкой и Европой.

Это привело бы к более быстрому испарению в восточном Средиземноморье, где произошло бы наибольшее падение уровня моря. Об этом свидетельствует значительно большее количество соляных отложений, найденных в этих местах.



Так выглядели последствия исчезновения Средиземного моря / Фото Джованни Алоизи

Ученые уже давно спорят о том, как возник Мессинский кризис солености и произошел ли он тогда, когда Средиземное море было полностью отрезано от Атлантического океана. Это новое исследование предполагает, что обе научные гипотезы правы: это был двухфазный процесс.

Исследователи не углубляются в то, почему Средиземноморье стало изолированным, но поздний миоцен был временем значительной, драматической тектонической активности, поэтому вполне вероятно, что литосферная плита могла немного подняться, или что-то похожее перекрыло поток воды. Сам Кризис вызвал бы еще больше потрясений из-за значительных изменений давления.

Огромный размер Средиземноморской депрессии, созданной снижением уровня воды в проливе, что соответствует потере 69 процентов объема Средиземного моря, вызвал бы климатические последствия планетарного масштаба, вызвав изменения в характере осадков",

– пишут авторы в своей опубликованной статье.

Сегодня Гибралтарский пролив гораздо шире и глубже, чем был во время первой фазы Кризиса, поэтому и пропускает в Средиземное море достаточно воды. Если бы не было этого соединения с Атлантическим океаном, то уровень воды в море падал бы примерно на полметра ежегодно.

В конце концов, Занклинское наводнение снова наполнило Средиземное море 5,33 миллиона лет назад., положив конец Мессинскому кризису солености и восстановило сообщение Средиземного моря с Атлантическим океаном.