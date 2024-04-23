Астрономы предполагают, что околоземный астероид Камоалева мог отколоться от Луны

Группа астрономов из Университета Цинхуа предложила убедительную теорию относительно происхождения околоземного астероида Камоалева. Согласно их исследованию, космический камень, диаметр которого оценивается от 50 до 100 метров, возможно, когда-то был частью Луны.

Ученые предполагают, что Камоалева был вытеснен с поверхности Луны в результате столкновения в прошлом. Вероятно он мог происходить из кратера Джордано Бруно на обратной стороне Луны. Названный в честь итальянского космолога 16-го века, кратер Джордано Бруно имеет впечатляющие 20 километров в поперечнике, что делает его подходящим кандидатом на источник астероида.

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Что нам известно об астероиде

Отсутствие обломков вокруг астероида указывает на его возраст от 10 до 100 миллионов лет, что является относительно молодым по сравнению с возрастом Луны, который составляет миллиарды лет.

Кроме того, спектральный анализ показал, что Камоалева имеет поразительное сходство по составу с Луной. Это, в сочетании с подобной земной орбитой вокруг Солнца, давно озадачивало астрономов.

Последствия этой теории выходят за пределы простого любопытства. Понимание происхождения околоземных астероидов, таких как Камоалева, дает ценную информацию об истории небесных тел в нашей Солнечной системе. Это также открывает захватывающие перспективы для будущих исследований.

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Накануне китайские навигационные спутники "Тяньду-1" и "Тяньду-2" передали на Землю снимки обратной стороны Луны. На изображении в дальнем инфракрасном диапазоне видно наш спутник, а в кадре виднеется Земля.