После того, как Дональд Трамп впервые объявил о тарифах для Канады, премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд объявил об отмене контракта по поставкам Starlink на 100 миллионов долларов. Очень быстро, казалось, проблема была решена: новая администрация США передумала, а контракт восстановлен. Однако Трамп снова взялся за старое, все-таки введя 25-процентную пошлину для Канады.

Что теперь

Премьер-министр Онтарио Даг Форд снова пообещал разорвать контракт провинции со SpaceX, которая владеет технологией Starlink, поскольку тарифы Трампа, предусматривающие 25-процентные пошлины на большинство канадских товаров и 10-процентные пошлины на экспорт энергоносителей, вступили в силу. Контракт был подписан в ноябре прошлого года и поставил перед компанией Starlink задачу обеспечить интернет-услугами отдаленные районы Онтарио, сообщает 24 Канал со ссылкой на CBC.

Ранее Канадская провинция Онтарио отменяет, а затем возобновляет контракт со SpaceX на фоне тарифной войны

Форд, некогда ярый сторонник Трампа, готов пойти еще дальше, чтобы защитить интересы Канады:

Во-первых, он говорит, что если тарифы сохранятся, то регион будет вынужден ввести собственную 25-процентную надбавку на электроэнергию, экспортируемую в США.

Он также заявил, что "с улыбкой" на лице отключит электроэнергию американским потребителям, если ситуация не будет решена.

Мы должны быть готовы к длительной борьбе. Мы должны быть готовы к эскалации, используя все инструменты в нашем арсенале,

– говорит Даг Форд.

Канада обеспечивает электроэнергией жителей США в Мичигане, Нью-Йорке и Миннесоте. Отключение, если такое будет, повлияет на более 1,5 миллиона человек. Форд также выдвинул идею введения дополнительной пошлины на экспорт полезных ископаемых в США или его полного прекращения.

Вряд ли следует ожидать проблем у SpaceX. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) только что объявило о партнерстве с компанией Маска для установки терминалов Starlink в различных аэропортах, что оказалось очень удачным моментом, чтобы компенсировать потерю. Агентство уже приказало своим сотрудникам "начать поиск десятков миллионов долларов для сделки со Starlink".

Торговая война разгорается

Основной оптовый поставщик алкогольных напитков в Онтарио, LCBO, подтвердил, что прекратит покупать и продавать алкоголь американского производства. Кроме того, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, которого Трамп и Маск насмешливо называют "губернатором", объявил, что Канада введет собственные ответные тарифы на американские товары.

Сегодня США начали торговую войну против Канады, своего ближайшего союзника и ближайшего друга. В то же время они говорят о положительной работе с Россией, об успокоении Владимира Путина, лживого, кровожадного диктатора. Сделайте так, чтобы это имело смысл,

– сказал Трюдо во время пресс-конференции.

Он также предположил, что Трамп пытается ослабить канадскую экономику как стратегию аннексии, но, по его словам, "Канада никогда не будет 51-м штатом".